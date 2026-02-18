Maldini pronostica cómo será el partido de vuelta para el Atlético de Madrid frente al Brujas y quién pasará a octavos en la Champions: "Es que le puede pasar factura"

Julio Maldonado, 'Maldini', ha analizado en 'Tiempo de Juego' el empate del Atlético de Madrid en Brujas. Para el especialista en fútbol internacional de la Cadena COPE, el resultado es bueno, ya que "empatar fuera de casa en un partido de ida de eliminatoria siempre es bueno", pero el juego del equipo no le ha convencido. 'Maldini' critica que, tras marcar el 0-1, el conjunto rojiblanco ha mostrado una cara "bastante defensiva" y "se ha echado bastante atrás".

El "caos" de la defensa rojiblanca

El principal problema del equipo, según el análisis, ha estado en la banda derecha, por donde el jugador del Brujas, Diks, "ha hecho muchísimo daño". Maldini considera que el Cholo Simeone "prácticamente no lo ha cerrado nunca y por ahí ha llegado el destrozo". De hecho, el gol del empate llegó por ese costado. Para el periodista, "el Atlético ha sido, por momentos, un caos".

Además del desorden defensivo, 'Maldini' señala que al equipo le "ha faltado fútbol en el mediocampo". A pesar de ello, el Atlético consigue generar ocasiones y goles gracias a que se enfrenta a "un equipo que se abre mucho", como es el Brujas.

Un pronóstico complicado para la vuelta

De cara al partido de vuelta en el Metropolitano, Maldini cree que el Atlético "va a pasar", pero advierte que el encuentro no le genera "demasiada confianza". "Para la vuelta creo que el Atlético va a pasar, pero es un partido que no me da demasiada confianza", ha afirmado. Prevé que será "otro partido de ida y vuelta", un escenario que, en su opinión, "al Atlético de Madrid en el Metropolitano le puede pasar factura".