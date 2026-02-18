"De lo que no dice nada Yolanda Díaz es que el coste del impuesto a la Seguridad Social para pagar las pensiones actuales sitúa el salario mínimo en los 23.400 euros para el empleador"

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha vuelto a arremeter contra la patronal por no sumarse al acuerdo de la subida del salario mínimo. Díaz ha respondido en La Sexta a los empresarios, que argumentan que no se tiene en cuenta a las pymes, asegurando que "todo este relato que hace la pequeña patronal no es real. Si una pequeña empresa no puede pagar 37 euros más al mes a un trabajador, es que esa empresa no es sólida".

Europa Press La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz

El coste real para el empleador

Frente a esta declaración, la experta económica y directora de Mediodía COPE, Pilar García de la Granja, ha analizado las cifras reales en el programa 'La Linterna' con Expósito. La economista ha explicado que el incremento no es de 37 euros, ya que el salario mínimo se sitúa en 1.221 euros al mes por catorce pagas.

Pero el dato más revelador que expone García de la Granja es el coste total para el empleador. "De lo que no dice nada la ministra es que el coste del impuesto a la seguridad social para pagar las pensiones actuales, que afronta subidas progresivas, sitúa el salario mínimo en los 23.400 euros al año para el empleador", ha sentenciado.

Europa Press El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz

Riesgo de destrucción de empleo

Este elevado coste afecta directamente a la viabilidad de muchas empresas en España, donde existen 2,9 millones de pymes. Según la experta, la gran mayoría de ellas no pueden asumir la continua subida de todos los sueldos, los impuestos y las cotizaciones sociales. Esta presión fiscal se enmarca en un contexto donde siempre surge el debate sobre quién paga realmente los impuestos para las pensiones.

La consecuencia directa de esta asfixia económica, advierte Pilar García de la Granja, es la "destrucción masiva de empleo". La carga impositiva, que incluye el hecho de que Hacienda se queda una parte de la revalorización de las pensiones, complica la solidez y el crecimiento del tejido empresarial español.