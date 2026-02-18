Luis del Val, sobre el burka: "Nadie está autorizado a ocupar los lugares públicos enmascarado, lo diga un imán, un mufi, un ayatolá o cualquier autoridad religiosa"

El periodista Luis del Val ha abordado en el programa 'La Linterna', dirigido por Ángel Expósito, el complejo debate sobre la prohibición del burka y el niqab en espacios públicos. Este tema, que ha vuelto a la palestra, pone sobre la mesa cuestiones de dignidad humana, seguridad pública y libertad religiosa. Del Val se ha posicionado de manera contundente, centrándose no solo en lo religioso, sino también en la seguridad y la consideración de la mujer como sierva.

Una cuestión de seguridad pública

eSCUCHA EL TEMA DEL DÍA El burka y el niqab en España El tema del día Escuchar

El comunicador ha puesto el foco en el anonimato que proporciona el velo integral. "Si yo, que no soy mujer, sino varón heterosexual, me pongo un burka y salgo a la calle, nadie sabe ni mi sexo ni mi edad ni mi identidad", ha señalado. Del Val ha advertido que bajo un burka podría ocultarse "un atracador de bancos, un terrorista, un violador o un ladrón". Por este motivo, ha defendido el derecho de la policía a exigir la identificación para proteger a los ciudadanos.

En este sentido, ha sido tajante al afirmar que la seguridad es un pilar fundamental de las sociedades libres. "Nadie está autorizado a ocupar los lugares públicos enmascarado, lo diga un imán, un mufi, un ayatolá o cualquier autoridad religiosa que interprete que la mujer es un cuerpo que debe ir oculto cuando salga de su casa", ha sentenciado Del Val, recordando además que esta obligación "no se lee en el Corán", una cuestión que juristas como Javier Martínez-Torrón también han analizado.

Nadie está autorizado a ocupar los lugares públicos enmascarado, lo diga un imán, un mufi, un ayatolá o cualquier autoridad religiosa"

La mujer como sierva

Para ilustrar su argumento sobre las tradiciones religiosas que atentan contra la dignidad, Del Val ha recordado el ritual Sati en la India, donde las viudas eran incineradas en la pira funeraria de sus maridos. Ha explicado cómo esta "salvaje y criminal costumbre religiosa" fue respetada por los ingleses hasta que un gobernador británico la prohibió en el siglo XIX, demostrando que las tradiciones pueden y deben ser cuestionadas.

Europa Press Un burka en una tienda

El periodista ha trazado un paralelismo entre esa práctica y el uso del burka y el nicá, cuya tendencia en Europa es la prohibición, y que ha calificado como una "antigua tradición" no recogida en el Corán. Ha criticado que, en nombre de la libertad religiosa, se pueda defender lo que él considera una forma de opresión.

Luis del Val también ha dirigido sus críticas hacia la clase política, advirtiendo que los representantes en el Congreso de los Diputados podrían "aprovechar que el burka pasa por sus intereses políticos" para defenderlo. En su opinión, esto no sería "respetar la libertad religiosa, sino respetar la esclavitud de la mujer". Además, ha añadido que esta postura iría en contra del sentir de la "inmensa mayoría de la sociedad española".

Respetar la esclavitud de la mujer"

Finalmente, ha concluido su intervención con una frase rotunda que subraya su postura, afirmando que la prohibición del enmascaramiento en público es un principio que debe prevalecer independientemente de quién lo cuestione: "Y eso es así lo diga Agamenón, su porquero, o el almuédano de la mezquita del barrio".