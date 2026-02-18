Expósito, sobre Marlaska: "Es el ministro más quemado del Gobierno, o te vas, o no te vas, pero poner en manos de la presunta víctima la responsabilidad de la dimisión..."

La crisis en el Ministerio del Interior se ha agravado tras la dimisión del director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, José Ángel González, el máximo jefe de uniforme del cuerpo. La renuncia se produce tras ser denunciado por una presunta agresión sexual a una subordinada con la que había mantenido una relación sentimental. El relato de la denuncia, cuyos detalles han sido calificados de "repugnantes", sitúa los hechos en abril del año pasado en un piso oficial del ministerio.

La onda expansiva del caso ha provocado también el cese del comisario Óscar San Juan, número dos del DAO y persona de su máxima confianza. Según el testimonio de la víctima, San Juan presuntamente la coaccionó para que no denunciara los hechos. La querella, según ha explicado el abogado de la agente, está respaldada por pruebas como grabaciones de audio, mensajes de WhatsApp y partes médicos que "evidencian que la lesión que padece es por la agresión que se denuncia".

La ofensiva judicial y política

El abogado de la policía, Jorge Piedrafita, ha explicado en el programa 'Herrera en Cope' que optaron por acudir directamente a la justicia para evitar interferencias de los canales internos del cuerpo. El letrado ha lamentado que el ministro Fernando Grande-Marlaska no se haya puesto en contacto con ellos y que permitiera la dimisión de su hombre de confianza en lugar de un cese sin honores.

El ministro del Interior ha sido el foco de atención en el Congreso, donde el Partido Popular ha pedido su dimisión inmediata. Marlaska ha negado haber ocultado la agresión y ha amenazado con acciones legales, pronunciando la frase que ha encendido la polémica: "De la única persona que podré yo aceptar cualquier crítica es de la propia víctima. Si la propia víctima no se ha sentido protegida o ha entendido que este ministro le ha fallado en algún sentido, evidentemente, yo sí que renunciaré y sí que dimitiré".

Esta declaración ha provocado la reacción de Ángel Expósito en 'La Linterna', quien ha criticado duramente la postura del ministro. Expósito ha señalado la incongruencia de la situación: "Está poniendo en manos de la víctima, de la presunta víctima, la responsabilidad de que dimita el ministro". El comunicador ha descrito a Marlaska como "el ministro más quemado del gobierno, pero hay que reconocerlo con más aguante", cuestionando por qué nadie en el entorno del ex DAO "olió nada sobre la personalidad de este hombre".

Relevo en la cúpula policial

Por su parte, el ex DAO, José Ángel González, ha declarado a Antena 3 que su renuncia fue voluntaria y previa a cualquier cese. "En el momento que me enteré de la querella, pues, automáticamente, puse mi renuncia, porque no quiero perjudicar el buen nombre de la Policía Nacional, y además para poder defenderme en condiciones", ha asegurado. González ha insistido en que lo hizo por escrito para no ensuciar el buen nombre de la policía.

Tras la salida de González, se ha aplicado el reglamento de sucesión y la subdirectora de Recursos Humanos e Información, la comisaria principal Gema Barroso, ha asumido de forma interina la jefatura de la Dirección Adjunta Operativa. Curiosamente, la agente denunciante dependía de Barroso y le había informado de que no se encontraba en condiciones de trabajar, aunque sin desvelar la causa, antes de que se formalizara la denuncia. El nombramiento del nuevo DAO titular se pondrá en marcha de forma inminente.

En el plano político, el PP ha anunciado una ofensiva parlamentaria para exigir explicaciones a Marlaska. En contraposición, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido la actuación "con empatía, con coherencia y con contundencia" de su ministro y ha retado al PP a aplicarse la misma exigencia en otros casos, como el del alcalde de Móstoles.

Desde La Moncloa respaldan totalmente al ministro y consideran las acusaciones de encubrimiento una "indignidad". El Gobierno reformula el caso como un motivo para seguir luchando contra un problema estructural de la sociedad como es el machismo, intentando así diluir responsabilidades y extender el foco a otras formaciones políticas.