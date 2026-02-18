Pilar García de la Granja, experta económica: "La alta velocidad, como la que hemos conocido no la vamos a volver a ver en los próximos años, aquí ha habido un problema muy serio de gestión"

En el programa 'La Linterna' de COPE, Expósito ha abordado en sus 'Clases de Economía' el impacto económico del accidente de tren de Adamuz en el turismo. Un mes después de la tragedia, la experta económica y directora de Mediodía COPE, Pilar García de la Granja, ha analizado la situación, que sigue generando una sobrecogedora sensación al pasar por la zona. Aunque los trenes de alta velocidad han vuelto a circular, la conexión completa aún no se ha restablecido.

Esta falta de conexión ferroviaria ha provocado un importante agujero en el sector turístico andaluz. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha cifrado las pérdidas solo por plazas de Alta Velocidad no vendidas en 12,3 millones de euros. Además, ha advertido que si los problemas persisten, las pérdidas totales para el sector en el primer cuatrimestre podrían superar los 2.000 millones de euros, un dato preocupante con la Semana Santa a la vuelta de la esquina. El primer mes del accidente de Adamuz se cumple con un "daño reputacional" que se suma a las pérdidas económicas.

EFE Trabajos en las vías del tren en el lugar del accidente de trenes de Adamuz

Un problema muy serio de gestión

Pilar García de la Granja ha sido tajante al respecto, señalando que el problema va más allá del accidente. "La alta velocidad, como la que hemos conocido no la vamos a volver a ver en los próximos años, aquí ha habido un problema muy serio de gestión", ha afirmado la experta. Según ella, es una muestra de la incapacidad de gestión que afecta a múltiples áreas, mencionando "las carreteras, la sanidad, el ferrocarril".

La economista ha insistido en que esta situación tiene un efecto directo sobre el consumo, la riqueza, el empleo, los negocios y la conectividad entre las personas. A pesar de las medidas adoptadas por el Gobierno, la situación en la provincia de Málaga, por ejemplo, sigue sin resolverse por completo, lo que agrava el impacto en el turismo.