La pregunta del doctor Mario Alonso Puig que te puede ayudar a salir de una depresión: "Ese pequeño paso"

Cada vez conocemos más casos de atletas de alto rendimiento que deciden retirarse de la exposición pública para descansar y reconectar con ellos mismos. Sin embargo, esta sensación de estar agotado y 'quemado' es algo que no solo les afecta a ellos, sino que te puede pasar a ti.

Como todos los viernes en 'Herrera en COPE', el doctor Mario Alonso Puig nos da las claves para conocernos mejor a nosotros mismos. En esta ocasión, trata este tema que cada vez tiene más visibilidad: la necesidad de parar para reparar.

Nos desgastamos más de lo que creemos

El doctor comienza presentando los tres tipos de desgaste que experimentamos: "un desgaste físico, tenemos un desgaste mental, más cognitivo, y un desgaste emocional". Aunque explica que el principal problema es que "damos por hecho que el cuerpo, sin ningún tipo de ayuda, va a reparar ese desgaste".

Joven cansado

La culpa la tenemos nosotros mismos al no dejar muchas veces que nuestro organismo actúe, ya que aclara que "está perfectamente preparado para reparar ese desgaste".

Igual que para que una herida de un corte en la mano se sane, tenemos que dejarla curar, Mario Alonso Puig explica que es necesario parar. Sin embargo, comenta que "muy pocas personas prestan atención a este parar para reparar, porque en una sociedad donde parece que lo más importante es hacer, pararse para reparar, parece un absurdo".

Del silencio y el ruido

El doctor comienza aclarando que "el silencio no es la ausencia de sonido. El silencio es la ausencia de ruido. Cuando una persona está escuchando una canción que le gusta, que le calma, que le genera recuerdos bonitos, etc., eso no tiene por qué interpretarse como ruido".

Como comenta, "a finales del siglo pasado y comienzos del siglo XXI, un investigador norteamericano de la Universidad de Washington descubrió una cosa sorprendente. El cerebro nunca descansa".

De esta manera, se comprobó que el cerebro que estaba siempre activo y fue el creador de un concepto que se llama la red neuronal por defecto. "La red neuronal por defecto es la que sostiene nuestro sentido del yo. Y el sentido del yo necesita, de alguna manera, un recordar el pasado, quién eras, lo que aprendiste, y pensar en el futuro, a dónde irás", explica Mario Alonso Puig.

El problema de esta red neuronal, que se activa cuando no estamos en una tarea, tiene que ver con el ego y que "cuando va al pasado para reforzar la imagen del yo, no suele traer lo más hermoso del pasado, sino lo más lamentable del pasado. Todas las heridas, todos los traumas... Y cuando se va al futuro, no se va a anticipar la cantidad de cosas maravillosas que nos pueden pasar, sino va a generar angustia".

Este ruido nos afecta empeorando nuestra salud, nuestro manejo de datos y nuesta felicidad. "Hay una frase que es la mente que divaga es una mente infeliz". En este caso, para dejar de lado el ruido mental, la música "es una cosa muy saludable porque nos ayuda a disfrutar del momento".

El caso de María

"En mi caso, empezó alrededor de los 40, pasé por una crisis muy importante y a la vez me di cuenta de que mi vida profesional no iba a cambiar. Tenía las mismas rutinas, las mismas tareas y lo peor de todo, el mismo sueldo. Y pensar en que toda mi vida iba a ser igual, me hundía cada vez más. Entré en pánico porque no sabía qué hacer, me sentía perdida, me sentía desmotivada. En mi caso, este parón, este proceso de realmente pararte, analizar qué te pasa, qué quieres hacer. Es muy importante saber quién eres porque llega un momento que ni siquiera sabes quién eres, duró unos tres años. Me sentía muy mal, muy perdida y sobre todo muy asustada. Llega un momento que inevitablemente das ese salto y cambias totalmente tu vida".

La depresión es uno de las epidemias contemporáneas

El doctor Mario Alonso Puig, después de escuchar el testimonio de María, comenta que "si ella aguanta o ha aguantado lo que se llama la zona de hundimiento, que es cuando sales de esa construcción falsa de quién eres, si aguanta eso, zona de breakdown en inglés, va a llegar a la zona de breakthrough, la zona de descubrimiento".

cómo salir a flote

Para poder salir de la zona de hundimiento, el doctor explica que "lo más importante es entender que el mundo real es mucho más benevolente que el mundo mental". Destaca entonces "el grado de destrucción que la mente puede crear en un ser humano, miremos cuadros de ansiedad, cuadros de depresión, temas espantosos".

Continúa desarrollando esta idea de que "vivimos atrapados en una proyección que nos la creemos, es decir, el ser humano concede más valor a la alucinación, al espejismo que a la realidad".

¿Y qué podemos hacer para salir de este mundo paralelo? Mario Alonso Puig aclara que "la única manera es entrar en contacto con la realidad y darte cuenta de que esos miedos reales, esas angustias reales, esas limitaciones que tú considerabas que eran reales, no son reales".

De una manera más práctica, la solución pasa por preguntarse "¿cuál es el paso más pequeño que me atrevo a dar?", y entonces dar ese paso. "Ese pequeño paso es como una megafonía en el cerebro. Solamente quien cree que puede, da un paso. Y después de ese primer paso, te vendrá otro paso y otro paso, entonces de repente dirás, oye, que yo valgo más de lo que creo".