El doctor Mario Alonso Puig revela el mal hábito que haces a diario y que aumenta el riesgo de padecer Alzhéimer: "Es un error"

El doctor Mario Alonso Puig, cada viernes, aborda en 'Herrera en COPE' asuntos que te concierten porque te afectan en tu día a día. La evolución de la mente, el por qué de determinados procesos biológicos...

Este viernes, hablamos con este reputado experto sobre el envejecimiento.

Al comienzo de su intervención, decía que no le asusta hacerse mayor. Más bien le hace replantearse muchas cosas como "si me estoy cuidando lo suficiente para vivir el tiempo que pueda vivir y en la medida de lo que pueda ayudar con lo que hago".

El envejecimiento, explica, "es un tema que se ramifica en dos grandes dimensiones, muy controvertidas entre sí. Una de ellas defiende que es un proceso natural, es decir, que todas las criaturas envejecen y que acaban muriendo, si bien hay especies cuya longevidad hay personas que no se creerían, como por ejemplo el tiburón boreal, que se ha encontrado algún espécimen que lleva vivo más de 500 años, con la prueba del carbono 14, con la ballena de Groelandia, 200 años, etc".

Sin embargo, hay otra corriente que dice que el envejecimiento es una enfermedad y que por tanto habría que tratarlo como si fuera una enfermedad.

"Hay esta discusión donde yo creo que hay un poco de todo. Si vemos la diferencia entre longevidad y esperanza de vida, longevidad es lo que una persona vive y esperanza de vida es lo que esa persona podría llegar a vivir si no tuviera la serie de problemas que tiene, el accidente, la enfermedad, el traumatismo, lo que sea", argumenta Puig en los micrófonos de 'Herrera en COPE'.

Lo que es cierto es que, el ser humano, comparado con otras criaturas, podría llegar a vivir de manera natural unos 120 años.

Japón es un claro ejemplo de esta premisa, ya que "es el país con 87 años de media que más esperanza de vida tiene, debido a la dieta, cómo importante es la alimentación".

Respecto a la nutrición hay varias cosas que se saben casi a ciencia cierta. La primera. "Reducir la ingesta alarga la vida y comer demasiado acorta la vida. De alguna manera sometemos el organismo a unas exigencias que producen un desgaste y una basura tóxica que luego produce problemas. En segundo lugar, la dieta que se lleva a cabo allí es una dieta con abundancia de vegetales, con pescado y una reducción de otros alimentos".

Y desde luego, juega un papel crucial "la reducción extrema de alimentos altamente procesados. Y luego finalmente hay un elemento que sabemos que es clarísimo, que es el cuidado de la flora intestinal o microbiota. La microbiota tiene 100 veces más genes que nuestras propias células y sus propios genes afectan a nuestras propias células. Y por ejemplo la microbiota también afecta al grado de obesidad, la microbiota afecta si tenemos una inflamación crónica o no, que está en la base de muchas enfermedades degenerativas, que ahí pueden acabar lógicamente con una reducción en la longevidad".

Y por tanto, todo aquello que sea cuidar de la microbiota, pues realmente es mejorar la salud.

El doctor también ha querido lanzar un mensaje de ánimo a aquellas personas que aseguran llevar comiendo mal muchos años. Décadas.

"Los primeros días son los peores de tu vida, pero generar un hábito es mucho más fácil. El organismo humano tiene tal capacidad de recuperación, que en cuanto reduces la toxicidad y le das una opción para que pueda funcionar, lo que puede hacer es asombroso. O sea, tengas 60 años, tengas 70, tengas 80, empiezas a plantearte un cambio de hábitos y por supuesto que se va a notar", indica Puig.

Un sueño reparador también juega un papel crucial en el envejecimiento y en una mayor esperanza de vida. Alonso Puig tiene un dato curioso al respecto y que ha compartido con Alberto Herrera en 'Herrera en COPE'. "Se ha visto que las personas que duermen unas 5 horas, más o menos, cuando van a trabajar su capacidad o su deterioro cognitivo es similar al de una persona que ha bebido unas 5 o 6 cervezas".

Y si tiene que conducir, indica, mucho cuidado. "Cuando vivía en Boston y ejercía como cirujano, los psiquiatras de mi universidad publicaron un artículo alertando de la cantidad de accidentes que había por la falta de sueño. Es un error grave pensar que uno puede dormir menos de 7 horas de una forma prolongada sin tener un efecto", reflexiona Puig.

Durante el sueño se abre un sistema que era desconocido, y que "se descubrió en el 2015, que es el sistema linfático. Todos hemos oído hablar del sistema linfático, fundamental en la vida, pero pensamos que el sistema nervioso no tenía sistema linfático, hasta que se descubrió en las meninges, y en las cubiertas del encéfalo, el sistema linfático".

¿Y para qué está ese sistema? Responde que su función principal es la de "limpiar de basura tóxica el cerebro. Fundamentalmente dos tipos de proteínas, la beta-amiloide y la tau, que se acumulan como consecuencia del metabolismo neuronal. La acumulación de las proteínas tau y beta-amiloide está asociada directamente con la enfermedad de alzhéimer".

Además, el Alzheimer está relacionada con la "diabetes tipo 3. Hay resistencia a la insulina. Es una cosa verdaderamente sorprendente, verdaderamente chocante. Otra, por ejemplo, la falta de ejercicio físico. De hecho, se ha demostrado, por ejemplo, en ratones que se les pone a hacer ejercicio físico frente a los sedentarios y luego se les sacrifica y se estudia a los hipocampos como los hipocampos de los que han hecho ejercicio físico están mucho más desarrollados y los que han tenido la vida sedentaria están mucho más atrofiados". Así, el deporte también ayuda a ralentizar el envejecimiento.

Hay un último hallazgo fabuloso sobre este asunto denominado CRISPR-Cas9.

¿Qué es CRISPR-Cas9?

Responde sobre esta cuestión indicando que "es un absolutamente revolucionario. Consiste en lo siguiente, es decir, un gen es una unidad funcional. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que se han identificado cuatro genes que tienen que ver muchísimo con esa identificación de la célula. Entonces, si yo corto esos genes y pongo otros genes de tal manera que ahora la célula se convierta en pluripotencial, pues imagínate lo que implica eso. Pero no solamente tiene ese efecto".

Así, "se han identificado genes causantes de enfermedades, pero se sabe exactamente el gen que está defectuoso, pero claro, no se sabía cómo afecta. Ahora tienes unas tijeras moleculares, CRISPR-Cas9 y se la dirige exactamente donde tiene que ir para que no corte lo que no tiene que cortar".

