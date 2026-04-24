Mario Alonso Puig, cirujano: "Nunca vamos a saber quiénes somos porque el 'yo' es una construcción mental que evoluciona a lo largo de la vida"

La llegada de los 30 años a menudo desata una profunda crisis de identidad, una sensación de estar perdido que ha sido abordada en el programa 'Herrera en COPE', en la sección 'Reflexionando con Mario Alonso Puig'. A raíz de la carta de un oyente que está a punto de cumplir esta edad, el doctor Mario Alonso Puig y el presentador Alberto Herrera han analizado este fenómeno, que el oyente describe como una "segunda adolescencia" en la que siente que la persona que fue "está dejando de serlo".

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El oyente, que prefiere mantenerse en el anonimato, relata un sentimiento de desconcierto: "Lo que pensaba que me gustaba ya no me gusta tanto, lo que pensaba que quería en la vida siento que ya no es mi camino". Esta crisis existencial se ve acentuada al observar cómo sus amigos "avanzan en la vida con paso firme" mientras él se enfrenta a un futuro incierto y a las nuevas responsabilidades de la vida adulta, como que "las facturas llegan a mi nombre".

El 'yo' como gerundio, no como participio

Ante esta inquietud, que el propio Alberto Herrera ha confesado sentir, Mario Alonso Puig ofrece una perspectiva filosófica para calmar la zozobra. El doctor recuerda que la pregunta "quién soy" es la más desafiante de todas y recurre a una célebre frase del filósofo José Ortega y Gasset para explicarlo: "No somos un participio, somos un gerundio, no estamos hechos del todo, sino que nos vamos haciendo".

No somos un participio, somos un gerundio, no estamos hechos del todo, sino que nos vamos haciendo" Mario Alonso Puig Cirujano

Según Puig, el error fundamental es la tendencia a "congelar el sentido del yo" para obtener una falsa sensación de seguridad. "El yo es una construcción mental y esa construcción mental, como todo lo mental, va a evolucionar a lo largo de la vida", afirma. Intentar anclarse en el pasado solo genera angustia e impide que nuevas experiencias nos ayuden a crecer y sacar a flote todo nuestro potencial.

La clave: fiarse del proceso de la vida

Para el conferenciante, lo que realmente falta es "fe en la vida", entender que la existencia no es un caos, sino que "tiene un proyecto para nosotros". Utiliza la metáfora de la bellota que se transforma en roble: si la bellota se aferrara a su identidad inicial, nunca podría dar sombra ni cobijar a los pájaros. "Tenemos que fiarnos más de la vida", insiste Puig, y ver la identidad como "un proceso constante de transformación" y no como un destino fijo.

Este cambio de perspectiva lo ha ilustrado Alberto Herrera con su propia experiencia. El comunicador ha explicado cómo, durante la pandemia, fue perdiendo su fuerte identificación con el fútbol, algo que antes le definía hasta el punto de llorar por su equipo. Puig ha matizado que la clave está en la palabra "identificarme". Aunque la pasión por el fútbol puede seguir, ya no es el pilar sobre el que se construye su identidad.

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Aferrarse a una única forma de ser, advierte el doctor, genera una "angustia óntica", es decir, la angustia del ser, la sensación de que "dejamos de ser". Sin embargo, aclara que esto no es cierto: "El ser es un proceso, el ser no es un resultado, es un proceso en evolución constante". Por ello, recomienda abrirse "a la sorpresa y al asombro" para vivir en un mundo de "aventura y descubrimiento".

Autonomía frente a aislamiento

Sobre el sentimiento de soledad expresado por el oyente, Puig ha hecho una distinción importante entre autonomía y aislamiento. Ha explicado que todas las personas tienen dos grandes necesidades: una buena autoestima y una buena autonomía. Asumir más responsabilidades es "parte del proceso natural de maduración" y una señal de que se está desplegando el propio potencial.

Finalmente, el consejo de Mario Alonso Puig para quien se sienta identificado con esta crisis es claro: "que lo celebre". Sostiene que este desafío es una señal de que la vida confía en la persona y le brinda "la oportunidad de evolucionar". Lejos de ser un problema, este proceso de maduración, aunque no sea fácil, es en realidad "una muy buena noticia" que debe ser recibida como un motivo de celebración.