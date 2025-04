El doctor Mario Alonso Puig señala la clave para recuperarte más rápido de una enfermedad: "Está interconectado"

¿Es posible que la actitud con la que nos enfrentamos a la vida influya en el tiempo que tarda en cicatrizarnos una herida física? El doctor Mario Alonso Puig nos ayuda a reflexionar en 'Herrera en COPE' sobre la importancia de predisponernos positivamente y adoptar una buena actitud frente a las cosas que nos suceden.

La actitud, explica Mario Alonso Puig, "afecta a la manera en la que el cuerpo reacciona. Carezco de dudas de que es así". El doctor recuerda una experiencia sorprendente que vivió con dos pacientes que habían sido operados de la misma lesión y por el mismo cirujano, pero su actitud era completamente diferente: "Yo les cuide durante muchos días y pude ver la evolución, porque uno de ellos tenía una actitud positiva y una actitud tremendamente negativa. Yo he visto con una claridad espectacular que la actitud afecta a la manera en la que el cuerpo reacciona".

"Lo mental, lo espiritual y lo material están absolutamente interconectados. Entonces, la forma en la que yo me relaciono con algo, por supuesto que tiene un impacto en lo que sucede", ha afirmado el doctor que señala la importancia de separarse del paradigma cartesiano que aislaba lo mental de lo físico.

¿Qué muestra de mi tener una actitud positiva o negativa ?

Mario Alonso Puig destaca que la actitud positiva lo que revela es "que tú te acercas a una situación, a una persona, con humildad, con ganas de aprender, con ganas de descubrir, con ganas de dejarte sorprender. No vas con una idea de que tú tienes razón, de que la otra persona está equivocada... vas con una mirada abierta, exploradora y contemplativa".

La actitud negativa, sin embargo, "es la actitud en la que el ego ha tomado ya el dominio de tu vida. Entonces, te acercas con una mente cerrada, no estás dispuesto a dejarte sorprender, te consideras en posesión de la verdad. Incluso, puedes ver que la otra persona es inferior a ti o es superior a ti".

La actitud es clave en una entrevista de trabajo

Según el doctor, "la actitud tiene que ver con cómo estamos interpretando una situación y sobre todo, cómo decidimos valorarla". Por eso, cuando nos enfrentamos a una entrevista de trabajo es conveniente ir con una buena predisposición.

A menudo oímos hablar de una fórmula que asegura que para progresar profesionalmente hace falta conocimiento, habilidad, talento y actitud... pero, ¿Cuánto peso tiene la actitud? El doctor responde convencido a esta pregunta:

"Es lo que más peso tiene. Una persona con una actitud abierta, con una voluntad de dejarse sorprender, de aprender, de preguntar, de escuchar, es una persona que va a aprender. Una persona que va con una actitud cerrada, ya lo sé todo, o aquí no hay nada que aprender, o este qué me va a enseñar a mí, es una persona que no alcanzará demasiada altitud porque no tiene la actitud".

El doctor comenta entre risas con Alberto Herrera que la actitud no es lo único necesario para poder conseguir un trabajo. Es necesario también tener aptitudes y experiencia para ello: "tú no vas a dar el trabajo a una persona que tiene una ilusión de operar brutal, hace falta una base.

Pero si esa persona tiene esa base y tiene esa disposición humilde, con ganas de explorar, de dejarse sorprender es espectacular lo que sucede, no solo lo que pueda aprender, sino el mensaje que está mandando a la otra persona".

¿la negatividad se contagia?

¿La negatividad se contagia? El doctor lo tiene claro: "por supuesto. El patrón respiratorio se contagia, los elementos afectivos se contagian. Es un fenómeno que se llama resonancia límbica, el sistema límbico es el cerebro emocional. El cerebro emocional de una persona está en comunicación con el de otra. Van captando información y se van sintonizando".

Por lo tanto, ciertas actitudes, sobre todo, aquellas que son muy pesimistas son muy contagiosas. Mario Alonso Puig habla de la "mentalidad de cizaña" que se produce cuando una persona malmete constantemente no solo en lo referido a otra, sino a la vida en general.

"Llega un momento en que lleva tu atención a lo que te está diciendo esa persona. El foco se lleva tu energía, se lleva la emoción". Por eso, tal y como recomienda el doctor, hay que prestar especial atención ante este tipo de comentarios.