La frase que debes decir si estás hablando con alguien y sientes que no te escucha: según el doctor Mario Alonso Puig

A todos nos gusta sentirnos escuchados, sentir que la otra persona presta atención a lo que decimos. Sin embargo, en muchas ocasiones, mientras hablamos con alguien nos damos cuenta de que está a lo suyo mirando el móvil o, simplemente, no nos escucha.

Los viernes en 'Herrera en COPE' reflexionamos con el doctor Mario Alonso Puig sobre distintos aspectos de nuestro cuerpo y nuestra mente. En esta ocasión, nos descubre el poder detrás de la escucha y la manera de actuar tanto para escuchar como para ser escuchado.

El doctor comienza explicando lo que hay detrás de que nos siente bien que alguien nos escuche con atención: las neuronas espejo. "Se sabe que las neuronas espejo tienen la capacidad, de alguna manera, de encender tu mundo afectivo. Es como si pudieran escuchar tu sentir, incluso tu intención".

Para mantener una conversación, Mario Alonso Puig aclara que hay que tener en cuenta que "la conversación es una relación. Y en una relación tú tienes que plantearte siempre qué es lo que llevas".

Es importante no etiquetar a una persona, porque esta no podrá escapar de la etiqueta que le ponga. "Yo no estaré viendo a esa persona en el presente, sino estaré viendo en base a mi etiqueta que le he puesto del pasado. Entonces lo primero que necesitamos es entender que tenemos la posibilidad de dejarnos sorprender en una conversación", comenta Mario Alonso Puig.

La importancia del silencio

El silencio en una conversación también tiene su lugar y el doctor aclara que es importante, sobre todo, porque nos permite ir más allá de un comentario puntual y, aunque algo nos choque, podemos reflexionar sobre por qué ha podido comentar eso.

"No simpatizo con ese argumento, pero entiendo por qué esta persona habiendo vivido esto, me dice lo que me está diciendo. Y en ese momento fíjate con que solo haya empatía, aunque no haya simpatía, ya hay encuentro", explica Mario Alonso Puig.

Cómo hacerle ver a la otra persona que no te sientes escuchado

El doctor explica que hay una forma que es muy sencilla y que consiste "no en decirle a la otra persona 'no me escuchas', porque eso es un juicio. Consiste en decirle a la otra persona lo que tú sientes y necesitas".

El problema es que si a alguien le dices que no te está escuchando, por muy buena persona que sea, se va a sentir atacado "porque ya te he juzgado. Todo juicio es un ataque".

Sin embargo, si cambiamos la manera de decirlo y pasamos a comentar algo así: "La verdad es que cuando estoy contigo me gustaría tener la sensación de que estás prestándome atención", en ese momento "yo te estoy hablando de mi sentir y de lo que necesito".

Así, se convierte en "una invitación a que tú reflexiones, mientras que el otro es una provocación diciéndote hay algo que haces mal".

Lo que ocurre, según Mario Alonso Puig, es que "como nos cuesta tanto hablar de lo que sentimos y necesitamos, porque es como mostrar nuestra vulnerabilidad, al final nos vamos a eso en lo que hemos sido todos condicionados. Porque lo rápido es el juzgar, pero el juzgar nos separa."

