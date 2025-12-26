La liberación de 71 presos en Venezuela abre una brecha de esperanza y decepción

El régimen de Nicolás Maduro anunciaba este lunes la liberación de 71 presos políticos, la cifra más alta hasta la fecha, detenidos en su mayoría por las manifestaciones contra los resultados de las elecciones presidenciales de julio de 2024. Sin embargo, para familiares, ONGs y la oposición, la medida sigue siendo insuficiente, ya que en el último año y medio se han detenido a más de 2.400 personas.

Una de las voces que refleja la decepción es la de Yajaira González de Canales, hermana de Alejandro González, un preso con nacionalidad española encarcelado desde febrero en la prisión de Rodeo, a las afueras de Caracas.

Una liberación "muy baja"

En el programa 'Herrera en COPE', entrevistada por Sofía Buera, González ha confesado que, aunque siempre se mantiene la esperanza, "siendo un poco realistas y pisando pies sobre la tierra, en el fondo, sabía que no".

Ha explicado que "el caso de Alejandro es bastante complicado", ya que no es un caso postelectoral, pero ha celebrado la excarcelación de otros. "Felices por esas familias que, bueno, ha sido un regalo de Navidad", ha afirmado, aunque ha recordado que la cifra de liberados es "muy baja" en comparación con los casi 1.000 presos políticos que siguen en prisión.

El olvido del Gobierno español

Yajaira González ha denunciado lo que considera un agravio comparativo por parte del Gobierno de España. Ha relatado su sorpresa al enterarse de que el presidente, Pedro Sánchez, se había reunido con familiares de tres presos vascos, excluyendo a su familia. "Me sorprendió muchísimo, porque sí, ellos son españoles, pero es que mi hermano también lo es. Mi hermano es tan español como los vascos", ha reivindicado, recordando que en Venezuela hay 16 españoles presos.

EFE El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez

La hermana del preso político se ha mostrado "un poco decepcionada", ya que lleva casi dos años pidiendo una reunión con el Ejecutivo.

"Llevo pidiendo al gobierno que se sienten con los familiares de los españoles, que dialoguemos, que nos ayuden, y todo ha sido cerrarnos las puertas", ha lamentado en los micrófonos de COPE. Entiende que tener doble nacionalidad no excluye a su hermano de ser español: "Mis padres son españoles, mis abuelos son españoles. ¿Que mi hermano nació en Venezuela? Sí, pero tiene un DNI".

Miedo a ser "escudos humanos"

La situación en la prisión de Rodeo 1 es crítica. Según ha explicado González, los presos sufren un "aislamiento prolongado tremendo". Además, ha transmitido el temor que su propio hermano le confesó a su padre en una visita reciente ante la escalada de tensión con Estados Unidos. "Los del rodeo 1 iban a ser los escudos, los blanco humano", le dijo, lo que ha generado una gran inquietud en la familia sobre las amenazas que pueden estar recibiendo.

A pesar del miedo, Yajaira González ha reconocido que la esperanza de muchos presos y sus familias está puesta en el exterior. "Todos tenemos esa esperanza de que suceda algo por parte de los Estados Unidos, porque en estos momentos es lo más viable que tenemos para que ellos salgan en libertad", ha afirmado. Ella, personalmente, duda "que por parte del régimen ellos quieran un diálogo y quieran salir por las buenas".