La experiencia de Mario Alonso Puig con un paciente que, años después, le ha cambiado la vida: "Tuve pánico"

Cada día tomamos cientos, incluso miles, de decisiones. La mayoría tienen que ver con pequeñas acciones o aquellas que tienen efectos inmediatos en nuestra vida. Sin embargo, de vez en cuando puede que decidamos dar un giro a nuestra vida y a nuestra carrera y emprender.

Sobre el emprendimiento han estado 'Reflexionando' Mario Alonso Puig y Alberto Herrera. El doctor, de hecho, emprendió un camino nuevo cuando dejó la cirugía y comenzó a comunicar la importancia del desarrollo y el entrenamiento en habilidades humanas.

"Para que se den cuenta de que esas habilidades humanas tienen un impacto no solo en la salud, sino también en la eficiencia, en el funcionamiento de los equipos, en la creatividad, en el espíritu emprendedor, en todo", aclara Mario Alonso Puig.

así cambió el bisturí por el micrófono

"Yo ya tenía una práctica muy establecida de cirugía, estaba muy contento en el hospital, me llevaba muy bien con la gente. Yo llevaba tiempo ya teniendo conversaciones con mis enfermos de cómo podía mejorar su salud, cómo podía mejorar su vida y ellos me dijeron que esto lo extendiera", relata Mario Alonso Puig.

Explica que empezó a extenderlo y creció hasta que tuvo que tomar una decisión: "Vi que ya no podía estar al ritmo de la cirugía que tenía y luego el ritmo que me pedía esto de investigación, porque tenía que investigar mucho a lo largo de los años, y peticiones para hablar de estos temas en instituciones, dentro y fuera de España".

"Entonces tomé la decisión más difícil de mi vida que era emprender un nuevo camino teniendo que dejar ese otro camino elegido vocacionalmente y además a mí la cirugía me encantaba, para emprender un nuevo camino con nuevas aventuras, con nuevos desafíos y nuevas experiencias", cuenta el doctor.

Además, fue un momento que estuvo acompañado por muchas emociones y no todas positivas. Cuando Alberto Herrera le pregunta si tuvo miedo al dejar la cirugía, Mario Alonso responde: "No, miedo no tuve, tuve pánico".

La importancia del espíritu emprendedor

El doctor comienza aclarando algo que parece obvio: "tener un espíritu emprendedor es fundamental para emprender, si no tienes un espíritu emprendedor no vas a emprender".

Sin embargo, profundiza en el concepto de emprender explicando que no necesariamente tiene que ser montar un negocio, también "emprender cosas dando iniciativas en la empresa en la que estás, explorando nuevas alternativas, ofreciendo nuevas posibilidades".

"Que nadie crea que los emprendedores son solo las personas que montan empresas, un emprendedor, es cualquier persona que quiere dar iniciativas, que busca cómo mejorar, que está explorando nuevos caminos...", desarrolla Mario Alonso Puig

A modo de consejo y lección, el doctor explica lo siguiente: "Tu capacidad es muchísimo mayor de lo que crees, la única manera de que lo puedas comprobar es que tengas evidencias, y esas evidencias solo las vas a obtener si te pones en marcha".

Para esto, tenemos que empezar preguntándonos "cuál es el paso más pequeñito que me atrevo a dar, y darlo, porque te darás cuenta de una cosa, el mundo real es mucho más benévolo que el mundo mental".

¿cómo gestionar el MIEDO AL FRACASO?

Este miedo es uno de los principales muros que tendremos que superar para conseguir emprender o, en general, tomar una decisión importante. Sin embargo, no podemos dejar que nos frene. El doctor Mario Alonso Puig cita a uno de los mejores cirujanos del mundo al explicar que "un error no era lo mismo que un fracaso. Un fracaso es un error del que no se aprende nada".

"Si uno va con la mentalidad de que los errores son fracasos y están quitando legitimidad a tu proyecto, a tu capacidad para hacerlo realidad, no es lo que ha pasado, es la interpretación que estás haciendo lo que ha pasado", concluye Mario Alonso Puig.

