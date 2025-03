¿Genética o actitud? La clave para una felicidad auténtica

La felicidad es el estado de grata satisfacción espiritual y física, según la definición del diccionario de la Real Academia de la Lengua española. Pero, a efectos prácticos cada persona consideraría de forma personal este concepto.

Hay quien la encuentra en pequeños detalles del día a día. Hay quien considera que solo son momentos y también quienes piensan que es imposible obtenerla o sentirla en lo más absoluto del término.

El psicólogo y educador Javier De Haro, ofrece algunas claves para entenderla. "Pues la felicidad sería eso que nos produce un bienestar o que nos ayuda, diríamos, a estar en equilibrio y estar bien con nosotros mismos y con los que nos rodean. Es una sensación que nos hace tener ganas de hacer cosas estar para estar felices, valga la redundancia".

Se defina como se defina es una aspiración de casi todo el mundo. El experto explica si hay componentes genéticos o es algo menos biológico. "A ver yo creo que sí que hay una parte genética importante, pero al final yo creo que la felicidad tiene mucho de circunstancial y también de la propia percepción o vivencias".

"No podemos decir si tú quieres ser feliz serás feliz, porque hay gente que lo está pasando muy mal muy mal muy mal. Entonces tampoco podemos llevarlo a ese extremo, pero es cierto que todos podemos hacer cositas que nos van a permitir disfrutar más de las cosas, vivir más el presente y ser más conscientes de lo que tenemos y de esa forma vamos a ser más felices", advierte De Haro.

Archivo Javier De Haro

los pequeños detalles

Los pequeños detalles con uno mismo y con los demás pueden marcar la diferencia. "Claro muchísimo, muchísimo. Para empezar la felicidad tiene que depender de uno mismo. Tu felicidad no puede estar supeditada a los demás, ni a lo que los demás tengan y tú no tengas. Es una lección que tenemos que enseñar a los niños desde bien pequeñitos. Tú tienes que ser feliz con como tú eres y si no eres feliz tendrás que hacer cosas para ser feliz".

"Es muy importante el que aprendamos a hacer ser propia fuente de la felicidad y luego también es muy muy importante, que además esto lo estudió por ejemplo Víctor Frank en sus teorías y lo decía de una forma bastante interesante es muy importante que tengamos propósitos, que tengamos ilusiones y que nos centremos un poco en lo que hacemos en el día a día. Cuando pensamos tanto en el futuro es una fuente de preocupación de agobio de angustia y al final no disfrutamos las cosas que hacemos".

Las expectativas también juegan un papel crucial. "Sí exacto. Tienen que estar muy ajustadas. Yo siempre digo que está bien tener objetivos. Está bien subir escaleras por así decirlo pero tú no puedes subir escaleras de 5 en 5. Hay que ir pasito a pasito. Tienes que ir o y es muy importante que cuando veamos estos objetivos no los veamos a años vista, ni que sean irreales. Tienen que ser cositas que podemos alcanzar y cositas que dependen de nosotros".

Hay que pensar muy bien lo que consideramos felicidad, porque muchas veces se confunde con popularidad o con modelos irreales de físico o vida. "Exacto porque al final lo que hacemos es que nos comparamos y queremos lo del vecino, porque muchas veces ponemos más el foco en lo que no tenemos y tienen los demás que en lo que tenemos nosotros. Hay teorías que hablan de la virtud y que si tú eres consciente de lo que tienes y lo agradeces, por supuesto que siempre vas a querer más cosas, siempre vas a querer mejorar pero no te vas a sentir tan desdichado porque también pones el foco en lo que tienes".

qué se puede hacer

El experto ofrece algunas pautas para ser un poco más felices. "Sí, yo creo que hay tres cosas fundamentales que tenemos que cuidar muchísimo. La primera es que es que tengamos pequeñas ilusiones que y que esas estén agendadas durante la semana. Me explico, muchas veces parece que tenemos el irme de viaje, pero faltan tres meses. Es bueno que semanalmente tengamos cosas, pequeñas cositas que sepamos nos hacen reír. Vale con ir a tomar algo o al gimnasio y eso tenemos que cuidarlo mucho".

"En segundo lugar y muy importante. Está demostrado que el sentir o el trabajar la gratitud ayuda mucho a poner el foco más en lo que tienes. Por eso yo invito a la gente que cada noche dé las gracias por algo y de esa forma generas un hábito y ese hábito te ayuda a tener el foco más en lo que tienes que en lo que no tienes".

Una última clave. "Es bueno tener objetivos, no quedarse estancado. Es bueno aprender a hacer cosas, dar pasitos para mejorar. No debemos conformarnos con lo que tenemos. Es importante que siempre aspiremos a un poquito más y seguir mejorando de esa forma".