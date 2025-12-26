José Ángel Cuadrado, experto en tecnología: "En 2026 vienen automatizaciones en sectores y la irrupción de profesiones como el orquestador de agentes de iA; controla varios ChatGPT para que hagan lo que tú quieras"

La inteligencia artificial ha sido el gran hito tecnológico de 2025, un año en el que la revista Time ha reconocido a los arquitectos de la IA como las personas más influyentes. Como ha explicado José Ángel Cuadrado, coordinador digital de COPE, en 'Herrera en COPE', herramientas como ChatGPT ya son utilizadas por 800 millones de personas cada día, mientras que empresas como NVIDIA han disparado su valor bursátil hasta convertirse en una de las compañías más punteras del mundo.

Nuevas profesiones en la era agéntica

Esta revolución tecnológica trae consigo la aparición de nuevas profesiones, como la de orquestador de agentes de IA. Según Cuadrado, se trata de un perfil profesional capaz de controlar varios sistemas de inteligencia artificial para que trabajen de forma autónoma en la consecución de objetivos, dando inicio a lo que se conoce como la era agéntica.

Lo que viene

Un ejemplo concreto lo ha ofrecido Enrique Polo de Lara, director general de Salesforce en España, quien ha adelantado que en 2026 un agente de IA podrá gestionar la venta de un coche de principio a fin. Este agente virtual atenderá al cliente, le sugerirá modelos, le ofrecerá financiación y cerrará la venta, todo ello sin intervención humana más allá de la supervisión.

El fin de la realidad como la conocemos

Sin embargo, esta evolución también intensifica los riesgos. Ante el auge de estafas más profesionales, como el 'malware as a service', el experto en seguridad Román Gianpolski ha lanzado una clara recomendación transmitida por Federico Juárez, de IA Academia: "Debemos adoptar una postura de 0 confianza por defecto".

Este consejo se fundamenta en que la voz y la imagen ya son clonables a la perfección, por lo que la única defensa ante una videollamada sospechosa es colgar y verificar por otro canal. Este clima de desconfianza se extiende al hogar, donde un equipo doméstico conectado a internet recibe una media de 20 ataques diarios. Por ello, expertos como Víctor Alonso recomiendan usar marcas conocidas y acudir a profesionales para evitar dejar los dispositivos expuestos en la red sin contraseña.

Avances esperanzadores en medicina

En el lado opuesto, la tecnología trae esperanza en el campo de la neurociencia. El doctor Francisco Mira Berenguer, premio nacional de medicina, ha anunciado avances para tratar la migraña con "nuevos fármacos dirigidos contra una proteína que participa en la génesis del dolor". Además, se perfeccionan técnicas para identificar el deterioro cognitivo a través del habla o la escritura años antes de que la enfermedad se manifieste.

Otra de las grandes esperanzas son las técnicas de estimulación cerebral no invasiva para tratar el Alzheimer, el Parkinson o la depresión. "Las técnicas de neuromodulación sí se van a extender, van a venir nuevos tipos de tecnologías", ha asegurado Mira Berenguer, confirmando que la Comunidad Valenciana liderará su implantación masiva en la sanidad pública en 2026.