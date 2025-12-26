26 DIC 2025 | El Aguanís de Tomás Guasch
"El Real Madrid es Robin Hood allá en los bosques de Nottingham..."
Redacción Deportes
Publicado el
1 min lectura0:43 min escucha
Lo último
Visto en ABC
Roberto Brasero pone en alerta a Cataluña e Islas Baleares por el tiempo que llega a España
El meteorólogo ha indicado los fenómenos que se van a producir en el Mediterráneo
Programas
Herrera en COPE
Con Carlos Herrera
Tiempo de Juego
Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño
La Linterna
Con Ángel Expósito
El Partidazo de COPE
Con Juanma Castaño