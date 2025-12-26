"Las pensiones de las mujeres son inferiores, en especial las contributivas, 484 euros menos, es decir, tendrían que aumentar un 47 por ciento para lograr la equiparación"

En el programa 'Mediodía COPE', los periodistas Pilar García de la Granja e Íñigo Jodra han analizado la brecha de género que eleva el riesgo de pobreza y exclusión social en las mujeres en España. Según los datos expuestos, una de cada cuatro mujeres en nuestro país se encuentra en esta situación, lo que se traduce en más de 6,5 millones de afectadas frente a los 5,9 millones de hombres.

Peores empleos e ingresos

Esta desigualdad se manifiesta en el ámbito laboral, donde las mujeres tienen peores empleos e ingresos y una mayor carga de cuidados. Incluso teniendo trabajo, casi un 16 % de ellas sigue en riesgo de pobreza. Además, representan el 75 % de las personas con jornada parcial y, de media, cobran 400 euros menos que los hombres, una situación que se agrava especialmente en colectivos como las mujeres migrantes o las familias monomarentales, donde el riesgo supera el 50 %.

Alamy Stock Photo Una jubilada con un carrito de compra entrando en un mercado municipal de Barcelona

La brecha en las pensiones

La jubilación es otra etapa donde la brecha se hace evidente. Las pensiones de las mujeres son inferiores, en especial las contributivas, con una diferencia de 484 euros menos que las de los hombres. Esto significa que "tendrían que aumentar un 47 por ciento para lograr la equiparación". Aunque las nuevas altas de jubilación muestren cifras más altas, la desigualdad persiste en el sistema, afectando también a las pensiones de viudedad.

Ocho medidas para la igualdad

Para atajar este problema, desde la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN-ES), su responsable de investigación, Ruth Carabantes, ha propuesto un plan de acción. Carabantes enumera ocho claves para revertir la situación: "Diseñar un sistema público de cuidados, dignificar el empleo en sectores feminizados, abordar las violencias machistas, una renta universal para la crianza, reformar las pensiones, garantizar la vivienda social pública, asegurar ingresos suficientes y, por último, necesitamos avanzar en los derechos de las mujeres migrantes".