La dieta para perder hasta 20 kilos sin ir al gimnasio: esta es la rutina que debes seguir día a día

El verano está a la vuelta de la esquina y con él llega la conocida 'operación bikini'. Son muchos los que se proponen perder algo de peso antes de la llegada del buen tiempo, normalmente para verse mejor en el momento de ir a la playa o la piscina o para poder permitirse algún que otro exceso durante las esperadas vacaciones.

Sin embargo, para conseguir perder varios kilos y mantenerlo a lo largo del tiempo, es importante hacer una dieta adecuada a uno mismo,teniendo cuenta nuestros hábitos y nuestro cuerpo. No todas las personas reaccionan del mismo modo dejando de comer según que alimentos o acudiendo al gimnasio de manera diaria, por lo que es esencial que la rutina que sigas esté personalizada.

En 'Herrera en COPE' hemos preguntado a los oyentes por sus técnicas para perder peso y los colaboradores han querido compartir sus experiencias personales. Goyo González llegó a perder casi 20 kilos llevando un control y contando con el seguimiento de un equipo de expertos, una experiencia que ha compartido con los oyentes de COPE, dejando claro cuáles fueron las claves para lograrlo. "Durante toda la década de los 90 fue la que gane peso porque me relajé y comía de todo a deshoras, un auténtico desastre", ha comenzado explicando.

La dieta de Goyo González para perder 20 kilos

Sin embargo, antes de que naciera su hijo Mateo, decidió llevar a cabo un cambio. Se puso en manos de un "gabinete de adelgazamiento", sin recurrir a "pastillas" ni nada. "Simplemente, te enseñan a comer y te examinan. Tú todos los días en una plantilla vas poniendo lo que desayunas, lo que comías, todo eso te lo repasaban un día a la semana, con su análisis de orina correspondiente, sus mediciones", ha explicado Goyo.

Junto a esto, se ponía vendas frías, una parte esencial del tratamiento. Al escucharlo, Alberto Herrera ha querido saber exactamente en qué consiste. "El frío lo que te hace, igual que el ejemplo que has puesto de los que se meten en las bañeras congeladas, unas vendas alrededor del abdomen en la parte donde tenemos más acumulada la grasa y el frío lo que hace es que rompe esa grasa que tenemos en esa parte", ha detallado Goyo.

Tras este cambio, el colaborador de 'Herrera en COPE' ha conseguido mantenerse "bastante bien". Esto es gracias a que "cambiaron" sus "hábitos de comida" y los ha mantenido en el tiempo, aunque con excepciones en momentos puntuales como puede ser la Navidad o las vacaciones. Por otro lado, Alberto Herrera ha querido saber si Goyo va al gimnasio, a lo que este ha negado. "Yo camino, a mí lo que me gusta es caminar. Al gimnasio he ido mucho, pero me aburre, no es para mí", asegura.