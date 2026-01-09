Cristina: "Escondí en mi casa un anillo que me costó mucho dinero para no perderlo, un día haciendo limpieza lo encontré, y dije, ay, qué bien, y me ha vuelto a pasar, ya no recuerdo dónde lo puse"

El programa La Tarde de COPE, con Pilar García Muñiz y Rosa Rosado, ha abierto sus micrófonos para conocer las anécdotas de los oyentes sobre objetos perdidos que anhelan recuperar. Todos tenemos algo en mente que queremos reencontrar, ya sea porque se perdió, se tiró o simplemente desapareció. En este espacio, las historias de los oyentes han demostrado que la realidad a veces supera a la ficción.

Una de las historias más llamativas ha sido la de Cristina, una oyente que ha compartido un relato que evidencia cómo la mente puede jugar malas pasadas, de forma similar a como le ocurrió a otro oyente que se obsesionó con el Tetris. Cristina relató que se compró "un anillo con diamante cuando nació mi hijo", una joya que le costó "bastante dinero". El miedo a perderlo la llevó a no usarlo nunca y a tomar una decisión peculiar: esconderlo en su propia casa.

Lo escondí también que no recuerdo dónde lo escondí"

Anillo

El problema, como ella misma ha confesado, es que lo guardó tan bien que no lograba recordar el lugar exacto. "Lo escondí también que no recuerdo dónde lo escondí", ha admitido. Para su alivio, "un día haciendo limpieza lo encontré, y dije, ay, qué bien, mi anillo, qué maravilla". Sin embargo, la historia no termina ahí, ya que decidió buscarle un nuevo escondite del que sí pudiera acordarse.

Y me ha vuelto a pasar, ya no recuerdo dónde lo escondí"

El desenlace ha provocado las risas en el estudio, ya que la solución fue peor que el problema inicial. "Y me ha vuelto a pasar, ya no recuerdo dónde lo escondí", ha concluido Cristina, quien sabe que el valioso anillo sigue en su casa, pero no tiene idea de dónde. Una situación que ha llevado a las presentadoras a reflexionar sobre lo curioso del pensamiento humano con un "¿cómo tenemos las cabezas?".

Historias de pérdidas y hallazgos

La anécdota de Cristina no ha sido la única. Otro oyente ha recordado con nostalgia la época en la que grababa cintas de casete con recopilatorios de música para su mujer. "En el cartoncito que venía por dentro de la cinta le escribía una dedicatoria", ha explicado, añadiendo que le "gustaría recuperarlas". Estos objetos evocan tiempos pasados, al igual que ciertas expresiones curiosas que se van perdiendo con el tiempo.

Fotografía recurso de cintas VHS

El programa también ha recogido el caso de un hombre que, durante un viaje de fin de curso con el instituto, perdió una linterna muy apañada. La sorpresa llegó 12 años después, cuando se la encontró "en el coche de uno de los chicos que estaba allí conmigo". Este tipo de casualidades recuerdan a otras historias de vida tan sorprendentes como entrañables que se han compartido en la antena de COPE.

Entre las soluciones propuestas, una de las locutoras ha recordado el truco de un oyente que encontró un pendiente de oro gracias a San Cucufato. "Le até al santo eso, y al mes apareció donde menos esperaba, en mi propia casa", fue el testimonio. Quizás sea una solución que la propia Cristina pueda aplicar para, esta vez sí, dar con el paradero definitivo de su anillo.