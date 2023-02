Carlos Herrera se moja sobre quién es su periodista de radio favorito: "De toda la historia"

El lunes 13 de febrero fue el Día Mundial de la Radio. Por ello, Carlos Herrera, Angels Barceló y Carlos Alsina se unieron en un programa conjunto de COPE, SER y Onda Cero para celebrar el Día de la Radio. Las cadenas se reunieron en este feliz día para dar una emisión al mismo tiempo que pasará a la historia. Los tres comunicadores se sentaron para hablar en esta jornada tan especial del medio radiofónico por excelencia, concretamente desde la Fundación Telefónica, en la calle Gran Vía de Madrid.

En todo momento, los comunicadores mostraron su admiración los unos por los otros y reconocieron que se escuchan a diario, para analizar que hace la competencia. Al igual que, si fuese posible, formarían un equipo conjunto. Como consecuencia, al día siguiente, los oyentes de ‘Herrera en COPE’ han querido saber si a Carlos Herrera le gusta más Alsina o Barceló, además de “su favorito de toda la historia”.

“A mí me gustan los dos mucho, además son amigos míos los dos. Los dos tienen virtudes que más quisiera tener yo”, asegura Herrera. “De toda la historia, Arribas Castro me ha parecido un surrealista genial, creador de una radio que, desde que se murió, no he escuchado a nadie hacerla. Todos lo hemos querido seguir y hacer cosas que hacía él, pero eso era muy difícil”, cuenta.

“También, de la historia, en esos términos también han sido Luis, Iñaki… Eso es indudable”, agrega. “Pero de Arribas Castro guardo un recuerdo muy singular”, apunta el comunicador, dejando claro su admiración por Arribas Castro.

Las bromas entre Herrera, Alsina y Barceló

En todo momento, los tres comunicadores mostraron su buena relación. Si hay algo en lo que Herrera, Barceló y Alsina coinciden sobre lo ‘malo’ de los programas matinales es el madrugón de cada mañana, “a lo que llegas a acostumbrarte”. “Cuando suena el despertador te acuerdas del demonio que está sentado al borde de la cama y te dice: ‘tú, qué necesidad tienes de estar levantándote a esta hora si podrías estar tranquilo hasta las 8 de la mañana, y ahora te tienes que levantar…’”, manifiesta Herrera a este respecto.

También Barceló habla de ese demonio, pero matiza “luego ya has expulsado a ese demonio, lo peor de un programa de seis horas y pico no es el madrugón, el madrugón es lo más suave. Lo peor es todo lo que te espera después y todo lo que has tenido que pasar antes”. Para Alsina “lo peor del programa de la mañana es la tarde anterior, preparar el programa de la mañana”, y confiesa “una vez que se abre el micrófono, es una fiesta”.

Así que, ya que los tres han dejado constancia de lo que les supone madrugar, a Alsina se le ocurre una idea “lo que tenemos que hacer es empezar más tarde” y tanto Herrera como Barceló están de acuerdo. Sin embargo, Herrera cree que “luego alguno traicionaría y diría pues voy a empezar antes”; por lo que Àngels propone “si firmamos un pacto”.