Paco González se rinde a la evidencia con un jugador de Primera División: "Me sorprende a mí mismo que me guste"

El director de 'Tiempo de Juego', Paco González, ha protagonizado un momento de sinceridad en antena al confesar su sorpresa por el rendimiento de un futbolista al que no le veía potencial. González ha admitido que su propia opinión le ha dejado perplejo: "Me sorprende que me guste, no no por el jugador, es que me sorprendo yo mismo, que me guste Mouriño".

EFE Santiago Mouriño, durante el Villarreal-Alavés

El comunicador ha explicado que su escepticismo inicial se formó durante las etapas del jugador en varios equipos. "En el Atlético de Madrid casi no le vi, ni en el Zaragoza ni en el Alavés, le veía con posibilidad de ser un muy buen lateral derecho, y ahora le veo un muy buen lateral derecho", ha detallado. González ha matizado que su juicio pudo ser precipitado, ya que "es muy joven, tiene 23 años, a lo mejor le juzgas a un chaval que está todavía haciéndose".

Decisivo en el Alavés

A la valoración de González se ha sumado el exfutbolista y comentarista Javier Casquero, quien ha respaldado la calidad del jugador. Casquero ha puesto el foco en su impacto en el Deportivo Alavés, especialmente en el tramo final de la temporada pasada, afirmando que "fue decisivo para que el Deportivo Alavés consiguiera la permanencia".

Además, Casquero ha destacado los atributos que, a su juicio, hacen del futbolista un activo valioso en el campo. "Me gusta su polivalencia y su rapidez, su velocidad para jugar en esas demarcaciones, tanto de lateral como de central", ha concluido el colaborador de 'Tiempo de Juego'.