La dieta para adelgazar y perder hasta 10 kilos sin pasar hambre: la clave está en el desayuno

Aunque todavía falten algunos meses para el verano, cuando nos queramos dar cuenta estaremos en bañador tomando el sol en la playa de nuevo. Con la llegada del buen tiempo, son muchos los que se proponen perder algunos kilos para llegar al verano y poder permitirse algunos excesos sin ese sentimiento de culpabilidad.

Audio





Cada uno tiene sus trucos. Hay quienes cuentan con un dietista de confianza, al que recurren en momentos puntuales, mientras que otros siguen las pautas que le han servido a amigos o familiares. Lo que más se repite es dejar de lado el azúcar, tirar de comida a la plancha y retomar una rutina de ejercicio diaria en el gimnasio o con ayuda de un entrenador personal.

Los trucos de los oyentes de 'Herrera en COPE' para perder peso

En esta ocasión, Alberto Herrera ha preguntado a los fósforos por sus técnicas para perder peso, las dietas que les han funcionado o el deporte al que se han aficionado y que les está ayudando a cumplir sus objetivos. Uno de los casos más llamativos es el de Carlos. Él ha contado que llegó a pesar "100 kilos midiendo 1,60", algo que le dificultaba realizar tareas básicas de su día a día, como atarse los zapatos.

En un primer momento, consiguió adelgazar hasta 20 kilos, pero volvió a cogerlo. Al final, la mejor técnica ha sido ponerse a dieta a la vez que su pareja, ser estricto y centrarse en lo "básico", es decir, comer alimentos a la plancha y dejar completamente de lado los dulces. De este modo, ha bajado a los 64 kilos y consigue mantenerse.

Además, hemos podido conocer, de primera mano, las dietas que han seguido los colaboradores de 'Herrera en COPE' en los últimos años, que les han funcionado para lograr perder algunos kilos. En concreto, Toni Martínez ha contado el truco que incluye en su dieta para no pasar hambre y que le ha permitido adelgazar.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado





La dieta de Toni Martínez con la que ha perdido 10 kilos

"Yo he cambiado físicamente mucho de los 20 ahora, el mayor cambio que he tenido claro. He de decir que yo que empiezo a la dieta y me mareo, a las 11 de la mañana ya estoy fatal, hasta mareada", comenzaba explicando la colaboradora. La dieta que le ha venido "muy bien" se la puso "el doctor Escribano el año pasado" y la parte clave está en el desayuno, que es "extendido".

Esto quiere decir que puede comer cada pocas horas, para evitar así tener mucha falta de alimento y llegar a marearse. "Me levanto, mee tomo un café y una naranja, a la hora y media me tomo un trocito de queso y otro café y a la otra hora o una fruta", explica Martínez, que añade que, con esta pauta, ha conseguido adelgazar "10 kilos".