Alberto Herrera confiesa cómo aplicaba Carlos Herrera la disciplina en su casa: "Mi padre..."

En ‘Herrera en COPE’ han hablado de un estudio que corrobora que castigar a los niños con “azotes o bofeteadas” es malo para el desarrollo de su educación. De hecho, según la mencionada investigación, puede llegar a ser perjudicial

Los investigadores apuntan que los azotes son malos y que no corrigen los malos comportamientos, si no que conduce a problemas mayores como ira, agresividad, problemas académicos, problemas de salud, problemas de relación... Y a la larga incluso pueden causar enfermedades a una edad temprana. Además, el azote infantil también está relacionado con el comportamiento agresivo y la violencia entre parejas u otros tipos de violencia cuando el niño que ha recibido azotes se convierte en adulto.

Respecto a esto, la mayoría de los colaboradores coinciden en que han recibido azotes o pellizcos tanto de sus padres como de sus profesores. Sin embargo, Alberto Herrera asegura que él nunca ha recibido este “tipo de educación”, pero, en el caso de su casa, usaban otros métodos que parecían resultad más efectivos.

“Nunca me han pegado en casa, ni un pequeño cachete”, asegura Alberto Herrera, dejando claro que sus padres nunca han empleado esos métodos ni con él ni con su hermana. “Pero una mirada de esas asesinas de mi padre, duele más todavía que un cachete. Con eso me tenía firme como una vela”, confiesa, señalando a las forma en la que Carlos Herrera le mantenía a raya.

La bronca de Carlos Herrera por un corte de pelo

Asimismo, Alberto contó que su padre también solía “echarle broncas”. De hecho, recordó la bronca que tuvo con Carlos Herrera por un corte de pelo. "El peinado de Bellerín lo han llevado los cantantes de sevillanas de los 70 toda la vida. Con lo que no puedo es el mohicano", añadían entonces. En ese momento, Alberto Herrera tiraba de hemeroteca y recordaba una anécdota familiar vinculada a un corte de pelo que se hizo hace unos años.

Se remontaba al momento en el que "se llevó mucho la cresta", una moda a la que él mismo se sumó, puede ser que porque la llevaba Diego Tristán del Deportivo. Sin embargo, asegura que ahora ve fotos del momento y no le pareció muy buena idea. Los tertulianos del programa escuchaban con atención la historia, cuando uno ha preguntado: "¿Y no te echaron de casa?".

Alberto Herrera no ha tenido ningún reparo en explicar lo que ocurrió con su padre en ese momento. "A ver si encuentro una foto que me hicieron mientras mi padre me echaba la bronca porque íbamos a ir a comer a algún sitio" me puse un polo, y llevaba una especie de mullet", decía. En la imagen "se le ve echándome una bronca y diciendo, "conmigo no vas a así a la calle"".