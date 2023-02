El aspecto de una estancia de casa de Carlos Herrera, entre lo mejor de la semana en 'Herrera en COPE'

Esta semana, en 'Herrera en COPE' hablamos de orden y nos preguntamos si se trata de un atributo que viene marcado por la personalidad, así como si se puede catalogar a las personas atendiendo a la estancia de la casa donde se produce ese desorden. En este sentido, Carlos Herrera y su equipo de colaboradores explicaban si se consideran personas ordenadas.

Para contestar, el comunicador ponía el foco en una estancia concreta de su casa, su despacho. Explicaba que mantiene el orden a su manera. "Si alguien viene a ver la mesa de mi escritorio en mi casa, estáis invitados a ello, es un orden caótico, parece un caos, pero yo sé dónde está cada papel", comentaba, antes de dar paso a las explicaciones del resto de presentes en el estudio. Escucha la anécdota al completo en el siguiente audio.

En clave política, Borja Sémper, portavoz del comité de campaña electoral del PP, acudía a 'Herrera en COPE' para analizar su regreso a la política y los planes de los populares de cara a los próximos meses. En primer lugar, explicaba a Carlos Herrera la llamada que recibió de Feijóo para pedirle que se "sumara al equipo para ayudar a cambiar las cosas". En ese momento, dejó atrás "el confort" de estar alejado de la política y decidió volver.

Respecto a las medidas que tomaría el PP si llega al poder en los 100 primeros días de su gobierno, afirma que "tienen que ser los primeros días de las grandes reformas, de la transformación de la política española que pasa por derogar algunas leyes chapuzas que ha impulsado este Gobierno, que pasa por impulsar otras que modernicen y que ayuden a modernizar el país". Escucha la entrevista completa en el siguiente audio.

La aprobación de la ley trans sigue generando debate y posiciones encontradas. En 'Herrera en COPE', Carlos Herrera ha charlado esta semana con Amelia, una joven trans arrepentida.Con tan solo 13 años decidió que era trans y comenzó a buscar ayuda, y ya con 18 años, antes de someterse a una operación, se arrepintió.

Durante un tiempo, Amelia Guerrero no se encontraba a gusto con su cuerpo. No hablamos de una cuestión física, sino más emocional: "Estaba pasando por acoso escolar desde primaria y por abuso sexual", confesaba la joven de 20 años. Tenía angustia, vergüenza y para ella todos los días era un sufrimiento: "No encajaba en lo que se supone que debería ser una chica con esa edad". Escucha su testimonio al completo en el siguiente audio.

En clave deportiva, Marc Márquez ha visitado esta semana los estudios de COPE. El piloto de motociclismo ha hablado con Alberto Herrera, a quién le ha confesado la peor parte de su profesión, cómo es relación con otros compañeros y cuál es su estado físico tras su última operación. Márquez es el piloto 8 veces campeón del mundo, el que más veces se ha subido al podio en la historia del campeonato y el que más carreras ha ganado en una misma temporada.

162 veces se ha caído de su moto en un circuito, aun así sigue buscando el límite: “No estoy orgulloso del número de las caídas, pero en nuestro deporte influye todo”. La última fue este verano cuando pasó por quirófano por cuarta vez:“Hace tres meses había dolor e incertidumbre”ha asegurado el piloto. El primer recuerdo de Marc sobre una moto es una caída:“Es el momento que más te impacta en la moto”. Disfruta de la entrevista completa en el siguiente vídeo.

Los síntomas a los que debes prestar atención para saber si tu hijo tiene escarlatina: "Antes se morían"

En clave de salud, ponemos el foco en la escarlatina, cuyos casos están incrementando. En 'Herrera en COPE' hablamos con Leticia Martínez, pediatra del Hospital Universitario Torrecárdenas, en Almería. ¿Desde cuándo se están notando este incremento de los casos de escarlatina? Según explica la pediatra, se ha visto "un aumento de los casos desde noviembre".

Por un lado, ha querido mandar un mensaje de tranquilidad, explicando que "la escarlatina no es más que una infección de garganta de toda la vida que, en este caso, produce una toxina estrogénica y que da ese eccema rojo. Es una enfermedad que ha existido siempre", pero añadiendo que el problema es que las bacterias que causan esto tienen "muchos primos", son capaces de producir ese eccema rojo en la piel. Escucha la entrevista completa en el siguiente audio.

