Irán amenaza con minar el golfo Pérsico si EE.UU. o Israel atacan sus costas o islas en el sur

Las autoridades de Irán han advertido de que un ataque contra la costa sur y las islas situadas frente a ella en el marco de la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Israel y Estados Unidos llevará al país a minar todas las rutas en el golfo Pérsico, antes de subrayar que "la responsabilidad de esto recaerá en la parte atacante".

El Consejo de Defensa de Irán ha recalcado que "cualquier intento del enemigo de atacar las costas o las islas iraníes llevarán, en línea con la práctica militar habitual, al minado de todas las rutas de acceso y líneas de comunicación en el golfo Pérsico", antes de subrayar que esto sería llevado a cabo "con varios tipos de minas navales, incluidas minas flotantes que pueden ser lanzadas desde la costa".

"En ese caso, la totalidad del golfo Pérsico se encontraría en una situación similar al estrecho de Ormuz, durante un largo periodo de tiempo", ha manifestado. "Durante este periodo, el golfo Pérsico quedaría bloqueado en la práctica, junto al estrecho de Ormuz, y la responsabilidad de ello recaerá en la parte atacante", ha dicho.

En este sentido, ha resaltado que "no debe olvidarse el fracaso de cien desminadores en los ochenta a la hora de retirar unas cuantas minas marinas", en referencia a la situación vivida durante la guerra entre Irak e Irán entre 1980 y 1988, según ha recogido la agencia iraní de noticias Tasnim.

El organismo, que ha reseñado que "la única forma para que los países no beligerantes pasen a través del estrecho de Ormuz es la coordinación con Irán", ha publicado el comunicado ante las informaciones publicadas por el portal de noticias Axios sobre los posibles planes de Estados Unidos para atacar o bloquear la isla de Jarg --bombardeada la semana pasada-- para intentar forzar a Teherán a abrir el estrecho de Ormuz.

La Guardia Revolucionaria de Irán ha reivindicado durante los últimos días ataques contra buques en el estrecho de Ormuz, en el marco de su respuesta a la citada ofensiva contra el país asiático, que ha atacado además territorio israelí e intereses estadounidenses en Oriente Próximo, incluidas bases militares.

El estrecho de ormuz, epicentro del conflicto

La navegación por Ormuz sigue en el epicentro del conflicto. Irán dice estar dispuesto a cerrar "completamente" el paso en respuesta al ultimátum de Trump, que dio 48 horas a Teherán para abrirlo al tráfico advirtiendo que, de lo contrario, podría ordenar ataques a las centrales eléctricas iraníes.

Mientras, Israel dejó incomunicado el sur del Líbano y anunció ataques contra viviendas libanesas próximas a intereses israelíes y contra los puentes sobre el río Litani, estratégico para el abastecimiento de agua y la generación de energía en el país.

El presidente libanés, Joseph Aoun, consideró estás acciones como "el preludio de una invasión terrestre" de su país.

Durante su intervención en la Plaza de San Pedro, el papa condenó este domingo la guerra en Oriente Medio, describiéndola como un "escándalo para toda la familia humana" y llamó a la paz y el cese de hostilidades.

EE.UU. pide a sus ciudadanos "en todo el mundo" que "extremen las precauciones"

El Departamento de Estado de Estados Unidos ha pedido a "los estadounidenses en todo el mundo" que "extremen las precauciones", especialmente aquellos que se encuentren en Oriente Próximo.

"El Departamento de Estado recomienda a los estadounidenses en todo el mundo, y especialmente en Oriente Próximo, extremar las precauciones", ha indicado el Departamento de Estado en una "advertencia mundial" para sus nacionales difundida en su web.

La cartera dirigida por Marco Rubio ha instado así a sus ciudadanos a "seguir las indicaciones de las alertas de seguridad emitidas por la embajada o consulado estadounidense más cercano", advirtiendo de que "los cierres periódicos del espacio aéreo pueden causar interrupciones en los viajes".

"Instalaciones diplomáticas estadounidenses, incluidas las que se encuentran fuera de Oriente Próximo, han sido objeto de ataques. Grupos que apoyan a Irán podrían atacar otros intereses estadounidenses en el extranjero o lugares asociados con Estados Unidos y/o ciudadanos estadounidenses en todo el mundo", ha continuado enumerando.

La advertencia del Departamento de Estado a los nacionales estadounidenses llega en el 24º día de ofensiva conjunta con Israel contra Irán, donde los reiterados bombardeos dejaron ya 1.200 víctimas mortales al término de la primera semana, según el único balance compartido por Teherán, y más de 3.000, según las cifras difundidas por la ONG Human Rights Activists in Iran, con sede en Estados Unidos.

Al calor de los ataques enmarcados en esta operación, las bases e intereses estadounidenses en Oriente Próximo han hecho frente a múltiples ataques tanto de Irán como de milicias proiraníes en la región, como Kataib Hezbolá en Irak.