Francisco, el padre de un joven trans que se suicidó: "Se le fueron cayendo todos los pilares de su vida"

Esta semana conocíamos la noticia de que se ha aprobado, finalmente, la Ley Trans, uno de esos proyectos estrella de Irene Montero, la ministra de Igualdad, que por fin veía la luz. Entre lo que incluye la ley, se trata de una norma que permite cambiar de sexo en el registro a menores: de 12 a 14 años con permiso judicial, de los 14 a los 16 basta con el acompañamiento de los padres y a partir de los 16 sin ningún impedimento. Esta 'autodeterminación de género' es uno de los puntos más polémicos de esta ley.

Una ley que no es tan nueva para otros países europeos, como Reino Unido, que fueron pioneros en este tipo de leyes y que han terminado por echar atrás por los problemas que han causado. Nuestra corresponsal en Bruselas, Paloma García Ovejero, así nos lo contaba, y es que dice que se han arrepentido porque crea un fenómeno que se conoce como disforia de género de inicio rápido que llega en oleada a los colegios. Además, en países como Reino Unido, está creciendo exponencialmente el número de arrepentidos porque, en el momento de cambiar de sexo, no fueron conscientes a tiempo de que era un proceso irreversible.

Además, se realiza sin acompañamiento psicológico, por lo que muchas veces, no se tienen en cuenta que muchos pacientes que, a priori, han sido diagnosticados con disforia de género, tienen, en realidad, otros problemas de salud mental. Eso le pasó a Eric, un andaluz de 28 años que decidió quitarse la vida medio año después de haber empezado su transición a mujer.

La dura decisión de Eric tras empezar su transición

Fue en marzo de 2021 cuando le contó a su madre que era trans, que, en realidad, era una mujer atrapada en un cuerpo de hombre. Algo que ella apoyó porque, pensó, que esa era la respuesta a lo que le venía pasando desde que era pequeño, ya que había presentado rasgos esquizoides.

Su final fue triste, a pesar de que, supuestamente, estaba iniciando un proceso que le iba a hacer feliz. Ahora, su madre, ha decidido demandar a la administración sanitaria andaluza, y su abogado, Carlos Sardinero, nos explicaba en COPE por qué. "En algún momento del historial se refleja que no tiene las ideas muy claras sobre su condición, y, aún así, se inicia el tratamiento con hormonas. A continuación firma el consentimiento informado para el tratamiento hormonnal, y la ficha técnica dice que puede tener depresión y una depresión grave" nos contaba.

Como bien apunta, el problema con esta nueva ley es que nadie que quiera transicionar debe ser obligada a someterse a un examen psicológico previo, a pesar de que "hay casos excepcionales" apuntaba. "Si tiene antecedentes de salud mental y esta decisión no la tiene muy segura, a lo mejor dentro de la exploración, debería hacerse una exploración mental, es una regla tan inflexible que provoca errores y dramas familiares y esto se puede repetir" contaba.

Y es que no recibió ningún acompañamiento psicológico a pesar de que, claramente, tenía otro cuadro de salud mental.Un caso muy parecido al de Juan.

Francisco, el padre de un joven trans que decidió suicidarse

Él se llamaba Juan Antonio Martínez Silveira, aunque, cuando transicionó hacia mujer, se hacía llamar Kendall. Tenía apenas 21 años cuando, a pesar de haber empezado un proceso para cambiar de sexo, decidió suicidarse.

De eso, han pasado apenas meses, y con gran valentía nos atiende en Fin de Semana, Francisco, su padre. A Juan lo adoptaron en Chile, junto a sus otros cuatro hermanos, porque no podían tener hijos por sus propios medios. Él era el pequeño de todos, y destacaba por ser "muy cariñoso y con mucha creatividad y sensibilidad, con un don para todo lo artístico".

Fue en la adolescencia cuando su carácter empezó a cambiar, a estar confuso e incluso a autolesionarse. "Esto va a más y se intenta quitar la vida, dice que oye voces que le dicen lo que tiene que hacer y acabamos en el hospital con un diagnóstico psiquiátrico, que le dice que tiene un trastorno límite de la personalidad y episodios histriónicos. Todo lo magnifica, hasta el punto de que está metido en una realidad virtual" explicaba.

"En un segundo ingreso que tiene, hacemos una de las visitas y se arma un follón tremendo porque él está muy violento. Al día siguiente recibo una llamada y nos dice que ya ha encontrado un motivo para vivir, dice que quiere ser mujer" nos explicaba.

"El proceso de transición no llegó a completarlo totalmente, empezó con la hormonación más adelante, lo empezó y el resultado no fue lo que esperaba. Se implantó pecho, aunque le causó muchos problemas. Me llamó llorando diciendo que tenía un dolor tremendo y tenía una cosa muy clara, que nunca se operaría los genitales" contaba Francisco.

Lo peor llegaría después, cuando veía que a su hijo le apoyaban sanitariamente en esa disforia de género, pero no atendían su diagnóstico de salud mental anterior. "A lo único que se atiene todo el cuadro médico era el sentimiento que él mostraba y deseaba, y él lo único que quería era un sueño, ser este tipo de mujer. Se le han ido cayendo todos los pilares sobre los que el basaba su vida" nos contaba apenado.

El final llegó cuando menos se lo esperaban cuando, supuestamente, su hijo se encontraba bien tras iniciar el proceso que le hacía feliz. "Hace una llamada, no hay nadie y al día siguiente me llaman de la Policía Nacional diciéndome que habían encontrado el cuerpo de mi hijo, que se había quitado la vida. Sabemos el infierno que ha pasado en la tierra, y que está en el Cielo porque el infierno lo vivió aquí" sentenciaba.