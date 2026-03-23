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El Real Madrid presenta un recurso a la expulsión de Fede Valverde en el derbi

El club blanco presentará un recurso con pruebas videográficas para contradecir el acta arbitral y evitar que el uruguayo se pierda los próximos partidos de LaLiga

Fede Valverde, expulsado en el derbi Real Madrid-Atlético
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Redacción Deportes

Publicado el - Actualizado

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El Real Madrid ha decidido presentar un recurso a la tarjeta roja directa que vio Fede Valverde en el derbi contra el Atlético de Madrid. El club intentará evitar la sanción de dos partidos a la que se expone el centrocampista uruguayo, que le haría perderse los próximos compromisos de LaLiga contra el Mallorca y el Girona.

Las claves del recurso blanco

La defensa del club blanco se centrará en aportar pruebas videográficas que, según su criterio, desmienten la redacción del acta arbitral. Según ha informado Melchor Ruiz, el Real Madrid argumentará que en las imágenes se aprecia que Valverde intenta tocar el balón, que no eleva el pie a una altura peligrosa y que no existe violencia ni riesgo de lesión en la jugada.

Además, el recurso incidirá en que la acción se produjo en el centro del campo y con la presencia de otros tres jugadores del Real Madrid en disposición de frenar el ataque, por lo que no era una ocasión manifiesta de gol. El club confía en que si el acta no coincide con las imágenes, el recurso pueda prosperar.

Momento de la entrada de Valverde a Baena en el Real Madrid-Atlético

Momento de la entrada de Valverde a Baena en el Real Madrid-Atlético

El acta, principal obstáculo

La clave de la posible sanción está en la redacción del acta de Munuera Montero. Según adelantó Isaac Fouto, el colegiado reflejó una "patada a un contrario sin estar el balón a distancia de ser jugado y con uso de fuerza excesiva", descripción que el Comité de Disciplina suele castigar con dos partidos.

El propio árbitro andaluz justificó su decisión a pie de campo ante Álvaro Arbeloa con esa misma interpretación. "Va por detrás, no juega el balón y la única intención que tiene es derribarlo con fuerza excesiva", le explicó al técnico del filial blanco, en una conversación que el propio Arbeloa agradeció pese a mostrar su desacuerdo.

Este contenido ha sido creado por el equipo editorial con la asistencia de herramientas de IA.

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