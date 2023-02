Amelia, joven trans arrepentida, en Herrera en COPE: "O acatas lo que se dice o eres el enemigo del colectivo"

Durante un tiempo, Amelia Guerrero no se encontraba a gusto con su cuerpo. No hablamos de una cuestión física, sino más emocional: “Estaba pasando por acoso escolar desde primaria y por abuso sexual”, ha confesado la joven de 20 años. Tenía angustia, vergüenza y para ella todos los días era un sufrimiento: “No encajaba en lo que se supone que debería ser una chica con esa edad”.





En el momento en el que buscó ayuda, con 13 años, encontró a una comunidad que sin apenas conocerla de nada “me decía que el problema era que había nacido en un cuerpo equivocado o que tenía alma de chico”. Poco a poco la situación iba empeorando y esas personas le dijeron que si no transicionaba de mujer a hombre nunca llegaría a ser realmente feliz: “En ese tiempo tenía muchas dudas y buscaba respuestas. Realmente pensé que eso era lo que me pasaba. Me agarré a esa solución”.

De alguna manera se iba creyendo todo lo que le decían y durante muchos años se obsesionó sobre esa idea: “Ahora se tiende a abrirlo y que todo el mundo lo sepa. Para mí fue un relato más íntimo mío, pero alguna vez se lo mencioné a mi madre”. Las amenazas del lobby pesaron más: “O acatas todo lo que se dice o eres el enemigo de todo el colectivo”. Sin embargo, lo que tenía que haberla consolado y haberla hecho sentir mejor, estaba haciendo un peligroso efecto rebote, así que decidió destransicionar.