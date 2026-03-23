Borja Adsuara, experto en derecho digital: "La recopilación de fotos del Pokémon Go estaba en la letra pequeña; tú tienes la propiedad de las fotos, pero pueden hacer con ellas lo que quieran"

Una década después de su lanzamiento, el popular videojuego Pokémon Go vuelve a ser noticia, y no por una nueva actualización. La empresa propietaria, Niantic, ha estado utilizando los 30.000 millones de fotos que sus millones de usuarios han tomado durante años para crear una copia del mundo con inteligencia artificial, una avanzada IA geoespacial. Este hecho, destapado recientemente y comentado en 'Herrera en COPE' por Jorge Bustos, ha generado un intenso debate sobre la legalidad y la ética de estas prácticas.

Pokémon Go se lanzó en 2016 y se convirtió en el primer gran éxito mundial de la realidad aumentada en móviles, llegando a congregar a 100 millones de usuarios. El juego proponía cazar criaturas virtuales en el mundo real utilizando la cámara y la geolocalización del móvil. Kike Martín, uno de los millones de jugadores, recuerda su atractivo: "De conocer los juegos en las consolas a tener la oportunidad de cazar los pokémons en la vida real, y aún a día de hoy, de vez en cuando, lo sigo jugando".

Una cláusula de uso "abusiva"

La clave de la controversia reside en la letra pequeña de los términos y condiciones. Según ha explicado el abogado experto en Derecho Digital, Borja Adsuara, en COPE, los usuarios cedían sus contenidos sin ser plenamente conscientes. "Estaba en la letra pequeña, porque cuando consientes, no solo en este videojuego, sino también en las redes sociales, hay una cláusula que es abusiva a mi forma de ver", afirma Adsuara.

Alamy Stock Photo Imagen de recurso de una persona capturando un pokémon

Esta cláusula otorga a Niantic "una licencia de uso, de modificación global, gratuita, indefinida" sobre todas las fotos tomadas por los jugadores. Adsuara considera que, aunque la propiedad intelectual de la foto sigue siendo del usuario, la empresa se apropia del contenido para fines distintos al del propio juego, como afinar sistemas de navegación o diseñar robots.

El experto anima a que se denuncien estas prácticas, aunque advierte de la dificultad de litigar contra grandes compañías tecnológicas. "Sería un proceso largo al que tendríamos que llegar, pues, seguramente, hasta el Tribunal Supremo", señala. La base de una posible demanda estaría en el desequilibrio entre la empresa y el usuario en lo que se conoce como contratos de adhesión, donde el usuario solo puede aceptar "la gran mentira de Internet que es, 'he leído y acepto los términos y condiciones de uso'".

¿Cuál es el negocio detrás de las fotos?

El objetivo de Niantic era construir un mapa tridimensional del mundo mediante un sistema colaborativo. A diferencia de los coches de Google, aquí son los propios jugadores quienes, a través de la gamificación, han ido escaneando calles, plazas y edificios, especialmente en lugares clave del juego como los "gimnasios" o los puntos de encuentro para las "quedadas". Con esta ingente cantidad de imágenes, se ha creado un modelo geoespacial de gran valor.

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La reacción de los jugadores y el debate ético

Como la mayoría de los aficionados, Kike Martín no era consciente de este uso de sus datos. "Personalmente no lo sabía, me entero a raíz de las noticias que han salido estos días", confiesa. Su reacción es pragmática: "Si al final estos datos que han recopilado nos sirven a nosotros de cara al futuro, pues bienvenido sea. Si no, pues ya está hecho, ahora hay que fijarse con más detenimiento en la letra pequeña la próxima vez".

El caso abre un debate ético más profundo. Borja Adsuara expone las dos posturas existentes: quienes lo ven como un escándalo y una vulneración de la privacidad, y quienes lo aceptan como el precio a pagar por servicios digitales gratuitos. "Depende de lo que cada uno valore su privacidad y sus datos y sus obras, porque en este caso no es tanto un caso de datos personales como de obras, porque somos los autores de las fotografías", concluye el experto. El tiempo dirá si esta práctica tendrá recorrido judicial o quedará como un ejemplo más de la compleja relación entre usuarios y tecnología.