Carlos Herrera, sobre el monarca que conoció en la boda de Felipe VI y Letizia: "Me pareció una persona de un gran atractivo personal"

El comunicador Carlos Herrera, hace un tiempo, compartía en su programa 'Herrera en COPE' algunos recuerdos de aquella jornada histórica. Durante una conversación con Carmen Enríquez, periodista especializada en Casa Real, Herrera ha revelado detalles sobre cómo vivió el enlace matrimonial que tuvo lugar el 22 de mayo de 2004.

Un recuerdo imborrable: el diluvio

Tanto Herrera como Enríquez coincidían en señalar la intensa lluvia que marcó el día. La experta en Casa Real ha recordado que fue una pena, sobre todo "para la novia", ya que el aguacero comenzó justo cuando el príncipe pasaba con su madre. A pesar de ello, Enríquez ha admitido que la imagen de las ventanillas con las gotitas de agua fue "muy bonita y romántica".

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El presentador, por otra parte, recordaba en 'la hora de los Fósforos', la presencia del ahora rey Carlos III de Inglaterra, entonces príncipe de Gales, a quien ha descrito como elegantísimo con un chaqué gris. Según la anécdota que desgrana Carlos Herrera, cuando empezó a diluviar, todos los invitados se quedaron esperando, pero el monarca británico fue el primero en actuar: "Salió y miró hacia la derecha, hacia la izquierda, vio un paraguas por alguna parte, lo cogió, lo abrió y dijo, vámonos".

Esta decidida acción dejó una fuerte impresión en el comunicador. "El tío enfiló directamente", ha comentado Herrera, quien se ha declarado un "gran seguidor" del rey británico. Ha afirmado que le pareció "una persona de un gran atractivo personal" y un tipo "muy, muy, muy interesante".

Casa Real Británica El rey de Inglaterra, Carlos III

Los otros protagonistas de la jornada

Herrera también tenía palabras para Menchu Álvarez, la abuela de la Reina Letizia, cuya lectura durante la ceremonia ha calificado de "locución perfecta" y "fascinante". El comunicador ha revelado que se encontraba cerca de Nelson Mandela y que, cuando Menchu intervino, "la cosa cambió".

Por su parte, Carmen Enríquez compartía una anécdota personal sobre cómo se enteró de la relación de los entonces príncipes. Tras recibir una confidencia, se acercó a Letizia para preguntarle directamente. La reacción de la futura reina fue de sorpresa: "¿Pero tú cómo te has enterado?", preguntó nerviosa.

Europa Press Felipe VI y Letizia

La periodista explicaba que, aunque Letizia admitió que se habían visto "algunas veces" y tenían "amigos comunes", negó rotundamente que mantuviera una "relación amorosa" con el príncipe. "Pensé, malpensado, que estaba saliendo con el Príncipe y que el Príncipe con ella, pero iba a ser una amistad especial más. Y en eso me equivoqué completamente", ha admitido Enríquez. Puedes escuchar aquí el audio íntegro con todas las curiosidades que desgranan.