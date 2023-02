Alberto Herrera confiesa el detalle que tuvo con Carlos Herrera y que le rechazó: "Ha puesto una cara..."

Cada mañana, en 'Herrera en COPE' cuentan alguna que otra curiosidad y ponen sobre la mesa algunos estudios curiosos. No obstante, antes de eso, han querido contar algo que ha pasado en el propio estudio, concretamente entre padre e hijo. "Ha aparecido tu hijo con una mochila en la que pueden entrar hasta dos cadáveres", dice un colaborador, dirigiéndose a Carlos Herrera.

"Y me dice 'te voy a enseñar una cosa que he traído, vas a alucinar'. Y me saca un maletín que era como en el que llevaban los francotiradores en las películas, saca una cosa que yo me creía que era una lámpara de diseño... Pero me dice que es una cafetera", sigue contando en comunicador, mientras Alberto Herrera no puede aguantar la risa.

"Ha sacado la cafetera, que necesita dos tíos detrás limpiando el café que va soltando y tres para montarla. La monta, prepara una café que te ha dado a ti y has repudiado. Y yo, de la misma taza, lo he vuelto a repudiar. No he tomado en mi vida algo tan malo", dice, señalando que a Carlos Herrera no le ha gustado el café que le ha preparado su hijo.

"Estoy indignado"



Ante esto, Alberto no ha podido no responder y ha asegurado que "está dolido" por la reacción de su padre. "Estoy indignado porque es una forma de hacer expreso de verdad, no como el que tomamos normalmente en las cafeterías. Es grano natural de Ruanda. Es una máquina manual, que saca la extracción del expreso. Y Agredano ha sabido apreciar el café", señala el joven.

"A Ruanda que voy porque me he descompuesto", dice que ha dicho realmente Agredano. "Yo le he estado preparando el café con todo el cariño del mundo, aquí al jefe. He tardado 20 minutos en preparar el café y, cuando ha probado el primer sorbo, ha puesto una cara... Que me ha roto el corazón", cuenta Alberto sobre el detalle que ha querido tener con su padre y compañeros.

"Lo más malo que he probado en mi vida", reconoce Carlos Herrera, dejando claro que no le ha gustado nada este café de Ruanda. "Ya estoy acostumbrado a estas cosas...", reacciona Alberto Herrera, algo irónico y tomándoselo a risa.