Marc Márquez confiesa cómo es su relación actual con Valentino Rossi: "Desde entonces..."

Marc Márquez se encuentra en el foco de la conversaciones como consecuencia del estreno de su documental 'Marc Márquez: All in', donde habla tanto de su trayectoria como de su rivalidad con Valentino Rossi. Es por esto por lo que ha sido entrevistado por Alberto Herrera en 'Herrera en COPE'.

El presentador le ha recordado cuando "con 20 años, llegó y quedó primero en Qatar", siendo este el inicio de sus victorias "carrera tras carrera". "Las caras no eran de mejor amigos", reconoce entre risas el entrevistado, haciendo referencia a que su llegada no alegró demasiado a los ganadores más veteranos.

"Pero a mí me pasará también, es ley de vida. Llega un momento que llega un joven y te gana, y no puedes hacer nada. Al principio, sí cuesta digerir esto, pero la recepción fue buena, fue buena también por parte de Dani Pedrosa", señala Márquez. "Tuvimos nuestros encontronazos también, con Dani, Lorenzo... Llegué agresivo. Iba con todo. 'All in' como dice el documental", reconoce.

A raíz de esto, ha hablado de su complicada relación con Valentino Rossi. Márquez siempre ha admirado a Rossi, pero, en 2015, le acusó de estar beneficiando a Jorge Lorenzo, su compañero de equipo para que ganase el mundial. Después de eso, se dieron algunos encontronazos, como una famosa curva en la que Rossi le puso a Márquez el pie en uno de sus manillares para que se cayese de la moto.





"No puedes ser amigo de todos"



"Con Valentino, he aprendido mucho de él y ha sido un referente para el motociclismo en general. Pero, a lo largo de los años, he aprendido que no puedes ser amigo de todos. Con Valentino ha habido momentos buenos y malos, y ahora va cada uno por su lado", comienza diciendo Márquez.

"En 2014, me invitó a su rancho, su sitio de entreno. Y a partir de ahí cambió un poco la situación. Que vayan a tu casa, a tu sitio de entreno y te hagan el récord de la pista, no sienta bien. Él tenía más vueltas que nadie en esa pista y llegué y le hice el récord del circuito", recuerda, haciendo referencia a otro de los motivos que dificultó su relación.

"Cada uno va por su lado. Desde Argentina 2018, no he vuelto a hablar con él. Entonces, ya había pasado todo y teníamos una relación cordial. Sí es verdad que yo cometí un error. En el motociclismo hay adelantamientos al límite, y a veces no están del todo controlados. En todas las categorías pasa. Se me fue la rueda delantera cuando le estaba adelantando él y le choco, se cayó. Me penalizaron por ello y pedí disculpas. Pero él me acusó fuerte, incluso de malas maneras, y, desde ahí, dije que no quería saber nada", aclara.