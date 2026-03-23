La advertencia de Manolo Lama viendo los problemas del Barcelona para ganar al Rayo: "Creo que es un tema físico, pero sigue jugando en el alambre..."

El FC Barcelona logró una ajustada victoria por 1-0 ante el Rayo Vallecano en la jornada 29 de LaLiga, en un partido mucho más sufrido de lo esperado en el Spotify Camp Nou. Un solitario gol de Ronald Araujo y la sobresaliente actuación del portero Joan Garcia permitieron a los azulgranas mantenerse líderes y sumar su quinta victoria consecutiva en el campeonato.

EFE Los jugadores del Barcelona celebran el gol de Araujo ante el Barcelona

AJUSTADO TRIUNFO PARA DEJAR A RAYA AL REAL MADRID

El equipo dirigido por Hansi Flick no tuvo un inicio cómodo. De hecho, el Rayo comenzó con intensidad y generó una ocasión clarísima en los primeros minutos, obligando a Joan Garcia a intervenir de manera decisiva. Poco a poco, el Barça equilibró el juego y empezó a generar peligro, aunque sin acierto en los metros finales, con un Raphinha especialmente activo pero impreciso.

El único gol del encuentro llegó en el minuto 24, cuando Araujo aprovechó un saque de esquina ejecutado por Joao Cancelo para imponerse en el juego aéreo y marcar de cabeza. Antes del descanso, el Barça tuvo oportunidades para ampliar la ventaja, pero se encontró con un sólido Augusto Batalla y con la falta de precisión en los últimos metros.

EFE Ronald Araujo celebra su gol en el Barcelona-Rayo Vallecano

En la segunda mitad, el guion cambió. El conjunto madrileño, dirigido por Iñigo Pérez, dio un paso adelante y llegó incluso a dominar la posesión en varios tramos del partido. El Barça, en cambio, no logró sentenciar el encuentro pese a disponer de ocasiones claras, especialmente en botas de Lamine Yamal y Raphinha.

El gran protagonista fue Joan Garcia, que sostuvo al equipo con varias paradas de mérito. Destacaron especialmente sus intervenciones ante Álvaro García y Unai López, además de una última acción en los minutos finales que evitó el empate. La ocasión más clara del Rayo llegó en el minuto 83, cuando el 'Pacha' Espino, completamente solo, envió el balón por encima del larguero.

Finalmente, el Barça resistió y se llevó tres puntos clave que le permiten consolidarse en lo más alto de la clasificación, aunque dejando dudas en su rendimiento.

Manolo Lama analizó en ' el Tertulión de los domingos ' los problemas y las causas del bajón del Barça, que este domingo sufrió excesivamente contra el Rayo Vallecano. "Creo que tiene mucho que ver con el aspecto físico", empezó diciendo el narrador de Tiempo de Juego.

Y añadía seguidamente: "Raphinha y Lamine Yamal han dejado de presionar al rival y de ayudar a sus laterales en defensa, provocando que el equipo se partiera. Y además de Joan García, Curbarsí también ha hecho un partido espectacular".

Manolo Lama quiso ir más allá y afirmó: "El problema es que la flauta sigue sonando y los rivales no te 'matan'. Pero es que el Barcelona sigue jugando en el alambre". Una opinión con la que Miguel Rico estaba de acuerdo y comentó: "Eso, Manolo, no va a cambiar aunque jueguen otros y aunque los delanteros estén en forma".