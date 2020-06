Herrera: "En Irene Montero todo es superfuerte, o sea superGalapagar de la muerte"

Audio

Es 2 de junio, hoy en España séptimo día de luto oficial. Las cifras oficiales hablan de 27.000 víctimas pero todos sabemos que son más, personas con nombres y apellidos, personas con grandes historias.

Historias como la de José Ramírez, de Málaga, aunque pasó buena parte de su vida en Vitoria. Allí se entregó al mármol y puso todo su talento al servicio de una empresa que le ayudo a prosperar, gracias a ello José pudo ofrecer a sus cuatro hijas un futuro esperanzador, con ellas pasó momentos memorables, las cuatro le admiraban. Una de las escenas más bonitas se repitió muchos viernes, José se sentaba las pequeñas le rodeaban y él tocaba el acordeón una canción tras otra y el tiempo se detenía y la familia sonreía. Eran muy felices y el colmo de la felicidad le llegó a José con sus cuatro nietos, el único chico se hizo de rogar pero al final apareció. José Ramírez, 73 años, honrado, trabajador, familiar, inspiración de un movimiento en Vitoria liderado por su hija, el nombre de José se puede leer en la camiseta que luce hoy uno de los árboles de la ciudad. Historias como las de este hombre las pueden escuchar en el especial 'Vivos en el recuerdo' que van a encontrar en COPE.es.

HERRERA RECUERDA LA ABDICACIÓN DE JUAN CARLOS I

Es 2 de junio, fíjense un 2 de junio pero de hace seis años fue el día que abdicó Juan Carlos I en su hijo Felipe VI. Aquel día, en el que como siempre le recuerdo nadie sabía nada, todos los que digan yo sabía, a mí me habían dicho, yo me enteré y yo tenía una filtración; mienten como hablan. Nadie lo supo. Esa abdicación, que hoy no se podría hacer, se pudo hacer gracias a que había dos adultos en los dos principales partidos España, no niñatos ni charlatanes ni embusteros no, no, adultos. Uno eraPérez Rubalcabay el otro era Mariano Rajoy. Y se hizo y nadie supo nada. Y curiosamente Felipe VI ha tenido que enfrentarse en seis años de reinado, a más crisis y a situaciones más delicadas, a excepción del 23F, que su padre en 40 años. Es verdad que su padre tuvo que comandar unaTransición que era endemoniadamente difícil pero que se hizo, vaya si se hizo, y gracias a ella estamos hoy aquí.

HERRERA CRITICA LOS DATOS DEL CORONAVIRUS QUE OFRECE EL GOBIERNO

No se esperaba otra cosa del Gobierno con el que los españoles afrontamos esta terribe crisis

Bueno, dice el Gobierno que ayer no hubo ningún fallecido y seguramente es mentira, pero bueno es lo que consta, es lo que nos dice el informe de Fernando Simón. La verdad es quela Comunidad de Madrid informó de 11, Andalucía de 2, Extremadura de 4, Baleares de otros dos. Pero de esos muertos no se sabe nada y dicen no, es que vamos a ver, se está realizando una validación de los casos de fallecidos que va a permitir corregir la serie histórica que se actualizará semanalmente y únicamente se suban el total los casos en los que consta como fecha de fallecimiento a la del previo a la hora de la elaboración del presente informe, bueno.

Es verdad que la pandemia, lo peor de la pandemia ha pasado, pero la pandemia sigue en mucha menor medida y hemos salido de lo peor pero hay que seguir siendo particularmente prudentes. Es normal que muchos expertos hayan perdido interés en esos datos porque los datos es un carajal manifiesto como por otra parte no se esperaba otra cosa del Gobierno con el que los españoles afrontamos esta terrible crisis.

HERRERA SOBRE LA NECESIDAD DE PRORROGAR EL ESTADO DE ALARMA

Seguiremos en Estado de Alarma por la gracia de Sánchez

Pero ese Gobierno ha puesto la quinta marcha con el desconfinamiento, no se sabe cómo se va a articular eso de la libertad de movimientos después del 21 de junio, pero ayer el Ejecutivo volvió a coger la pértiga, tiene prisa, quiere adelantar situaciones porque ve que, hombre 'contrimás' 'contrimás' lo vayamos adelantando, los efectos de este parón de tres meses podrán ser algo más superados. Hoy veremos qué cifras del paro a las 9h nos depara el conteo.

Bueno, pues parece que el próximo 8 de junio, es decir el lunes que viene, aquellos territorios que estén en Fase 3 ya podrán tener movilidad entre ellos, lo dijo Ábalos. Y además hoy el Gobierno en el Consejo de Ministros informará que quieren pedir otra prórroga del Estado de Alarma que van a sacar adelante porque tienen ya al PNV y ERC contentos pues a uno porque tiene la gestión delIngreso Mínimo Vitaly los otros porque les han prometido la Mesa esta para decidir entre los partidos no en sede parlamentaria cuál es el futuro de Cataluña, cuál es el indulto de los… en fin, qué les voy a contar de todo yo.

Y Ciudadanos ¿qué? Ciudadanos la están peinando, su voto es,por supuesto, no es perfectamente prescindible pero veremos a qué barajas juegan. Aquí Sánchez juega con dos barajas, con dos mayorías una qué forma además de con el PNV con ERC y por si acaso otra que podría formar con Ciudadanos pero es que Ciudadanos ¡ojo!, también quiere jugar jugar con dos posibilidades en la Comunidad de Madrid: pactar como ha pactado con PP y Vox o a lo mejor pactar con PSOE y con Más Madrid. Así que en ese momento mamá Inés pues tendrás que decidir con Garicano con Bal, que forman ahora mismo el sanedrín de Ciudadanos si votan que sí a esa prorrogación del Eestado de Alarma, es decir, podremos movernos por todas las partes podremos, hacer prácticamente todo pero seguiremos en Estado de Alarma por la gracia de Sánchez.

HERRERA, A MONTERO: "SIN QUERERLO, HAS DICHO LA VERDAD"

¿Va a salir gratis tanta irresponsabildad?

Y damas y caballeros ¿no me va a decir nada del vídeo de Irene Montero? Le estaban haciendo una entrevista en ETB y antes de la entrevista, en las tomas, ella confesó que eran conscientes de los riesgos y que sabían que había países que habían tomado medidas muy drásticas, ella dice "superdrásticas tía". Pero aún así salieron adelante con la manifestación del 8 de marzo, eran cocientes de los riesgos pero siguieron adelante.

Miren, Pablo Iglesias, Pablo Iglesias llevó al Gobierno de Rajoy al Parlamento Europeo y pidió al Parlamento, en fin, una actuación contundente en su contra por la gestión de la crisis del Ébola, que le recuerdo se saldó con una contagiada que fue curada y con un perro sacrificado. Hoy hay 40.000 muertos. 40.000 muertos, claro si por culpa de los recortes del PP seguramente, y estos rechazan cualquier responsabilidad . ¿Va a salir gratis tanta irresponsabilidad?

La difusión del vídeo de Irene Montero demuestra varias cosas: ella y su Gobierno eran conscientes desde primeros de marzo de la calavera de todo esto y pese a ello consistieron cientos de eventos de masas aquellos días, el 8-M fue decisivo para que ignoraran todo lo anterior, como lo quisieron celebrar a toda costa no tuvieron más remedio que permitir el resto de acontecimientos y escuchando cómo habla la ministra yo les decía las 6 oiga supongo que nadie mantendrá en adelante que la pija es Cayetana Álvarez de Toledo porque en Irene todo es superfuerte, súper, o sea superGalapagar de la muerte, superchoni.

Pero miren por mucho que los protectores de la ministra intenten desviar la atención sobre la filtración del vídeo, que a lo mejor ha sido un regalito envenenado que le ha enviado el PNV a Sánchez, lo que hemos escuchado derriba de un plumazo el relato completo de la gestión que Sánchez quiere imponer, ni fueron los más rápidos ni todo era imprevisible, les avisaron en enero en febrero y en marzo y se callaron; o lo peor le quitaron importancia. Lo que Montero confiesa,es que lo sabíamos y no les dio la gana de hacer nada. La consecuencia la conocemos, España tiene la mayor mortalidad del mundo por coronavirus 40.000 personas, no una contagiada y un perro sacrificado. 40.000 personas. Sin querer Irene ha confesado la verdad, de una forma tan superclara, lo mismo el superSupremo ha tomado nota y te preparo una supercausa para todos estos superincompetentes, ¡jo tía!. Qué mala pinta tiene esto para vosotros y vosotras.

