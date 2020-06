Pérez, sobre el vídeo de Irene Montero: "La mentira política no está en el Código Penal"

Vídeo

El director y presentador de 'TRECE Al día', José Luis Pérez, opina sobre el video publicado por 'ABC' de Irene Montero antes de una entrevista sobre el 8-M.

Ese video en el que dice, entre otras muchas cosas, ella reconoce que al 8-M asistieron menos personas que otros años y lo atribuye a la pandemia de coronavirus. También, en ese momento previo a la entrevista, dice en esas palabras que públicamente no lo va reconocer; no sabemos muy bien por qué.

Pérez opina sobre el vídeo de Irene Montero

J.J.Guillen

Seguramente tienen razón aquellos que dicen que, el video desde el punto de vista informativo añade más bien poco, pero porque efectivamente ya conocíamos las enormes contracciones del Gobierno entre lo que dice públicamente y aquello que dice puertas a dentro.

Veamos algunas de esas contradicciones que, una vez más, efectivamente se reflejan en ese video. Por un lado, el discurso oficial del Gobierno sostiene que todos los países actuaron igual que nadie supo muy bien cómo responder en los primeros momentos de la pandemia y mucho más, a principios del mes de marzo, ese es el discurso oficial.

Pues bien, en ese video, la ministra Irene Montero reconoce que ya por aquella fecha algunos países estaban tomando medidas contra el coronavirus. En el lenguaje de la ministra, medidas “súper contundentes tía”. Pero es que, además, hay otra contradicción, aquellos que, por aquella fecha, principios de marzo, que decían que había que tomar medidas, que efectivamente iba a ser algo mucho peor que una gripe eran tratados entonces poco más o menos que profetas del apocalipsis, que estaban trasmitiendo mentiras a la opinión pública con el riesgo de esta pandemia.

Efectivamente puertas a dentro reconocían que había que tomar medidas como no darse la mano, como no darse besos. En definitiva, esas palabras de la ministra no tienen ninguna repercusión jurídica, básicamente porque ella mentira política no está en el código penal.