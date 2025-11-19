Courtois, en El Partidazo de COPE, sobre lo ocurrido con Lamine Yamal antes del Clásico: "Ha calentado un poco el partido"

El guardameta belga del Real Madrid Thibaut Courtois se pasa este miércoles por los micrófonos de El Partidazo de COPE para analizar diferentes asuntos de la actualidad merengue, y entre ellos, habla de lo ocurrido con Lamine Yamal en las horas previas al Clásico que se llevó el equipo blanco por 2-1, con todas las declaraciones realizadas en el evento de la Kings League.

"Para mí Lamine es un gran jugador y será un jugador que marcará una época en el Barça, creo, pero bueno, al final ha hablado de una manera, ha calentado un poco el partido y obviamente la prensa salta encima", apunta Courtois.

Un Courtois que reconoce que después de las derrotas en los últimos Clásicos, necesitaban "un poco de ese fuego otra vez de un enemigo".

"Cuando estamos con muchas pulsaciones y con mucha adrenalina, pues a veces dices cosas que luego dices, "Bueno, no hacía falta." Y pero yo creo que un Clásico es así. A veces necesitamos ese ambiente también y yo creo que después del año pasado que hemos perdido cuatro veces, creo que también necesitamos un poco ese fuego otra vez de un enemigo y hay que ir a por ellos porque cuando han ganado tampoco nos han respetado", añadió Courtois en relación a lo ocurrido con Lamine.

EFE Lamine Yamal y Vinicius pelean por un balón durante el Clásico del fin de semana pasado.

A pesar de reconocer que Lamine pudo calentar el Clásico con esas declaraciones, Courtois añade que tiene cero problemas con el jugador del Barça y que son "cosas de fútbol".

"Carva o Huijsen está en la selección y yo creo que hay cero problema con Lamine. Es algo que se queda en el campo y que fuera no hay. Si mañana veo Lamine en un restaurante, yo le saludaría. Yo creo que no hay ningún problema entre Lamine y yo", confiesa el guardameta belga.