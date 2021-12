Herrera, a la Generalitat: "Son catalibanes, pero con un cómplice necesario que es el Gobierno de España"

Audio

"Señoras, señores, me alegro, ¡buenos días!:

Es viernes, son las 8 de la mañana, las 7 en Canarias, es 10 de diciembre del 21 y al año 21 le quedan 21 días. Y es que en 21 días tenemos la uva metida en la boca y abrimos las ventanas de 2022 y vemos que pasa en 2022, veremos que ocurre, si realmente es el año que esperábamos que fuera 2021 y no ha sido. 2021 ha sido, significativamente, bastante mejor que 2020, de alguna manera se ha controlado la pandemia gracias a la vacunación, ha comenzado la recuperación económica, pero hemos tenido fantasmas, sustos en forma de variantes, en forma de inflación, en forma del precio de la luz, de los combustibles, de determinados sectores que lo están pasando muy mal. Bueno, veremos el 22.

Digamos que España ha entrado, en la cosa de la pandemia, para no meternos en líos, se han registrado bastantes más contagios, desde el martes 84 fallecidos. Si quieren que hablemos de la incidencia, hablamos, pero, miren, la incidencia, si les digo que pasa de los 300 contagios por cada 100.000 habitantes, les tengo que decir, también, que la media es muy alta por la incidencia en menores de 11 años que es de 500 y pico, pero en ese segmento, la enfermedad resulta menos grave. Ahora estamos con pasaporte covid, no pasaporte covid, dónde hay que poner la vista es en los hospitales. ¿Hay más aumento en los hospitales? Sí. ¿Es grave como en otras olas? No. ¿Van a aumentar los contagios de aquí a los 21 días que quedan de año? Indudablemente, indudablemente, es inevitable. Hay una variante que está dando vueltas como loca y que contagia mucho, pero tampoco hay que tenerle miedo a la realidad, las vacunas nos protegen bastante y cuando lleguen las esterilizantes mucho más. Así que, dentro de lo que cabe, tranquilidad y cuidado con las medidas que haya que tomar y si no se celebra alguna cena o comida de empresa pues tampoco pasa nada, tampoco pasa nada. El ingreso en UCI entre los vacunados está entre el 0,01 de los más jóvenes y entre el 0,44 de los más mayores; y el fallecimiento entre el 0 y el 0,21. Entre los no vacunados esas tasas cambia mucho: la de ingreso en la UCI llega hasta el 10,77 y la de fallecidos hasta el 14,46. Así que tranquilidad y relativamente buenos alimentos, que se están poniendo algunos a algunos precios, que ... se busca al héroe que compre un kilo de angulas, madre mía.





Pero, miren, la noticia del día sigue en Canet del Mar, en Barcelona. Allí se va a dar hoy un paso más en el último capítulo del fanatismo reaccionario, repulsivo, de los independentistas que ya han cruzado, seguramente, la última línea que les quedaba: la de acosar a un crío de 5 años en su casa, en el colegio, dónde haga falta y todo porque la Justicia le ha dado la razón a unos padres y ha obligado al centro a que dé una asignatura más en castellano, una. El centro no engaña a nadie, el centro dice que todo se hace en catalán y que con esta sentencia, Educación Infantil, la edad de este niño de 5 años, pues..., veremos si meten algo en castellano. En castellano se da la Lengua Castellana que ya solo faltaba que se diera en catalán también. Pero el ambiente es tenso. Se hostiga, se marca a un niño de 5 años y a sus padres con el apoyo de la Generalitat porque mientras con la boca pequeña sueltan el rollo de que condenan la violencia, no solo ignoran a la familia sino que se participan en el señalamiento. Ayer, el consejero de Educación, un tal Gónzalez, animando a esa manifestación.¿Qué clase de democracia permite que se le haga bullying a un niño de 5 años, que se anime a apedrear su casa?Pero, ¿ de qué barbaridad estamos hablando ante la pasividad del Gobierno porque sus socios de Ezquerra ya le han dado algunos toquecitos en el Senado con alguna enmienda a los Presupuestos? ¿Ustedes se acuerdan de Fernando Grande Marlaska montando un circo por la agresión homófoba falsa de hace un par de meses? Convocó con Sánchez la mesa de los delitos de odio, se dedicó a extender la estúpida falacia de que, por culpa de la derechona, ser homosexual en España era más peligroso que vecino de Hiroshima en el 45, el infierno fascista de Madrid, ya saben. Cuando un enfermo mental, con nombre y apellidos, que escribió el remite, le envió una navaja pequeña a la ministra Reyes Maroto en precampaña, manchadade pintura en realidad, parecía que Madrid estaba viviendo “la noche de los cristales rotos”, que hordas de ultraderechistas iban persiguiendo por las calles a altos cargos socialistas. Bueno, pues el mismo ministro melodramático no fue igual de contundente cuando ayer le preguntaron por el linchamiento independentista a un niño de 5 años y a su familia en Canet de Mar, que piden que se cumpla la ley, vaya exceso. No condenó esa vergüenza, no señaló a los acosadores, no denunció a los padrinos de los acosadores, nada de la comisión de odio ni de esta tontería que dicen, no tuvo palabras de afecto a favor de los acosados. Dijo: 'bueno esto esta feo, voy a ver si lo investigo, bla, bla, bla...'.





¿Y Pedrito? Pues Pedrito, que sale a mostrarse muy preocupado por la sostenibilidad del planeta en medio minuto, que un niño de 5 años español que quiere estudiar un poco, un poco, de español es marcado como un judío en un gueto de Varsovia, para Pedrito no merece ni merece ni una palabra. El consejero González de Esquerra fue ayer al colegio no a defenderle. Este fue, simplemente hablando en catalán no quería hablar en castellano, para animar la manifestación, a despreciar la sentencia del Supremo en defensa de la enseñanza del español. Estos son catalibanes, pero con un cómplice necesario que es el Gobierno de España.¿Eh, Pedrito? El Gobierno que quitó al español la condición de lengua vehicular, cuya ministra, por hacerlo, ahora la mandan al Vaticano pasada la edad de ser embajador..., bueno a ver si se le pega algo con suerte.

Y luego, como este Gobierno siempre tiene frentes abiertos, le queda tiempo para cubrir el cupo de tonterías, de imbecilidades. Lo último es decir a sus hijos que juguetes deben pedir a los Reyes Magos y es un campaña de nuestro ministro estrella, Alberto Garzón. Ya nos dijo lo qué teníamos que comer, qué anuncios podíamos ver, qué menú teníamos y cuántas veces podíamos comer carne y ahora, también, con qué juguetes podemos jugar. ¡La gente juega con el juguete que le da la gana!

Anima a las familias a movilizarse el domingo contra el sexismo en el juguete, la huelga del juguete, animan a los niños a ir al Retiro en Madrid con sus juguetes, a los hijos de todos los progres con los juguetes. Rechazo, rechazo, rechazo. El osito diciendo: ' rechazo el estereotipo'.... En eso se han gastado 80.000 euros y no sé que pensara de esto un sector que está en plena campaña navideña, en medio de una crisis de abastecimiento que amenaza con dejar sin algunos productos a las tiendas en las próximas semanas.

Bueno, pues a esto estamos: a la chorrada”.

