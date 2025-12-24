Juan Antonio, chef en un restaurante de Madrid: "Para la comida de Navidad tenemos 250 reservas y para la cena 300. El menú ronda los 280 euros y cada vez tenemos mesas más grandes"

La tendencia de celebrar la cena de Nochebuena fuera de casa se consolida en España. Lejos de ser una rareza, salir a cenar en la noche del 24 de diciembre es una opción cada vez más popular.

Así lo ha confirmado Juan Antonio Medina, chef ejecutivo del grupo Mabel Hospitality y del prestigioso restaurante Tatel de Madrid, en una entrevista en ‘La Tarde’ de COPE con Pilar García Muñiz, donde ha detallado cómo su equipo se prepara para una de las noches más concurridas del año.

Reservas casi al completo

Para la noche de este miércoles, el restaurante Tatel tiene previsto servir a unos 180 comensales, una cifra que refleja el creciente interés por esta modalidad. El chef Medina ha señalado que, aunque cuentan con una clientela internacional que visita Madrid por las fiestas, el comensal español es cada vez más protagonista.

"Tenemos un cliente nacional que creo que se empieza a abrir", ha afirmado, subrayando un cambio de mentalidad en los últimos años.

El perfil de los clientes es sorprendentemente variado. Según Medina, no hay un patrón único. "Tenemos desde mesas de 6 a mesas de 2, otras de 3, y otras más grandes, por ejemplo, una de 14, o sea, tenemos un poco un variado de todo".

Esta diversidad incluye desde parejas hasta familias enteras que deciden delegar la cena navideña, una tendencia que, según el chef, va en aumento, con una preferencia por las mesas grandes.

Alamy Stock Photo Una mesa preparada para una cena navideña tradicional el día de Navidad.

Un menú de gala por 280 euros

El menú diseñado para esta ocasión especial tiene un precio de 280 euros por persona. La propuesta gastronómica comienza con aperitivos de alto nivel, como un jamón de 5 jotas, un buñuelo de bacalao y croquetas de carabineros.

Le sigue una crema de puerros con tartar de langostinos y vieiras, y dos platos principales: una lubina con pétalos de tomate macerados en aceite de oliva virgen extra y un jarrete glaseado con cebollitas y patata hojaldrada, un plato que el chef considera un pilar de la cocina de celebración.

El broche final es un dulce navideño con crema, toques de praliné y nuez, evocando los sabores tradicionales del turrón. Una oferta culinaria que busca combinar la innovación con la memoria gustativa de estas fechas tan señaladas.

La Navidad, un lleno absoluto

Si las cifras de Nochebuena son altas, las del día de Navidad son "una locura", en palabras del propio chef. Medina ha revelado que para el almuerzo del 25 de diciembre tienen 250 cubiertos reservados, y para la cena, la asombrosa cifra de 300.

"El libro de reservas lo tenemos completo, y todavía tenemos capacidad para poder meter más personas", ha añadido, destacando que las reservas para estas fechas se realizan con "muchísima antelación".