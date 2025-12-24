¿Qué tiempo se espera para los días de Nochebuena y Navidad? "Va a seguir haciendo frío y el 25 de diciembre la cota de nieve puede bajar hasta los 500 metros"

Este 24 de diciembre, millones de familias en toda España se juntan para celebrar una de las noches más especiales del año, la cena de Nochebuena. En una fecha tan señalada, muchos están pendientes del tiempo para saber si podrán disfrutar de la tarde al aire libre o si, este jueves, día 25, hará buen tiempo para disfrutar de un paseo en familia o con amigos.

En 'La Tarde' de COPE hemos hablado con el portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), Rubén del Campo, que ha confirmado que el frío será el protagonista de la Navidad.

Durante la entrevista con Pilar García Muñiz, el experto ha advertido de la llegada de una masa de aire frío a España que provocará un descenso aún mayor de las temperaturas durante el 25 de diciembre. "Va a continuar haciendo frío", ha sentenciado Del Campo.

Alerta por heladas y nieve

La principal advertencia se centra en la precaución en las carreteras, ya que son muchos los que cogen el coche para juntarse con familia o amigos que viven lejos. Este año, se esperan heladas importantes en el norte y el interior este peninsular, con temperaturas que podrían alcanzar los 4 o 5 grados bajo 0.

El ambiente será "plenamente invernal", según el portavoz, ya que durante el día las temperaturas en el interior peninsular apenas superarán los 5 o 6 grados y por la noche los termómetros quedarán bajo cero.

La cota de nieve el día de Navidad puede bajar hasta unos 500 o 600 metros" Rubén del Campo Portavoz de la AEMET

Además del frío, la nieve hará acto de presencia en zonas de montaña. Rubén del Campo ha destacado que la cota bajará significativamente este jueves 25, día de Navidad, explicando que "la cota de nieve en el norte peninsular puede bajar hasta unos 500 o 600 metros".

Una gran nevada cayó ayer por la tarde y por la noche en Xinzo

Ante este escenario, no descarta que "algún copo podría caer en alguna ciudad, sobre todo de la meseta norte", aunque ha matizado que no se esperan nevadas de gran importancia en los núcleos urbanos.

El pronóstico para el arco mediterráneo es diferente, aunque también inestable. El portavoz de la AEMET ha señalado que aunque aquí no llegará la nieve, sí se prevén lluvias que podrían ser localmente fuertes en puntos de Cataluña, la Comunidad Valenciana y Baleares. Este panorama meteorológico confirma una Navidad con "un poquito de todo", en palabras de Del Campo.