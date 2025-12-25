"La Navidad solamente es política y se nos olvida que celebramos el nacimiento de Dios; ahora es comida, regalos y Papá Noel"

El programa 'Herrera en COPE', en su sección 'La Hora de los Fósforos', ha abierto el debate sobre un tema clásico de estas fechas: los vetos en la cena de Nochebuena. Sofía Buera y el resto de colaboradores conversan con los oyentes sobre aquellas costumbres, platos o conversaciones que han decidido prohibir en sus mesas para garantizar la paz familiar.

Las respuestas de los 'fósforos' han reflejado una gran diversidad de situaciones. Desde la prohibición de los teléfonos móviles en la mesa, una guerra que libra el oyente Francisco con sus hijos, hasta la solución de Pedro para evitar la pelea por fregar los platos: alquilar la vajilla. Incluso hay vetos gastronómicos tan específicos como el de Jorge, quien tuvo que prohibir los percebes después de que una cena familiar en León acabase en una guerra de agua con el caldo de los crustáceos.

IMEO Reunion familiar en Navidad. Cena de Noche Buena. Cena de Noche Vieja

El sentido espiritual de la fiesta

Entre todas las llamadas, ha destacado la de Carmen, una oyente que ha lamentado la pérdida del significado profundo de la Navidad. Para ella, estas fechas se han desvirtuado y critica que parece que "solamente es política y comida, y la gente se olvida de lo espiritual". Carmen echa en falta un mayor foco en la celebración del nacimiento del hijo de Dios y menos en Papá Noel, los regalos o el consumismo.

La gente se olvida de lo espiritual" Carmen Fósfora

A pesar de que su situación familiar ha cambiado con los años, ya que su esposo falleció y sus hijos han formado sus propias familias, Carmen ha asegurado afrontar la Navidad sintiéndose "espiritualmente, muy satisfecha y muy feliz", encontrando consuelo y alegría en su fe. Su testimonio ha servido para recordar la dimensión religiosa de la festividad, una idea que también ha apoyado Luis desde Murcia al reivindicar la expresión "Feliz Navidad" frente a "Felices Fiestas", porque "nace quien nace”.

La conversación también ha abordado temas de gran sensibilidad social, como el testimonio de Paula, una joven de 18 años con un trastorno de la conducta alimentaria (TCA). Ha pedido directamente vetar ciertos comentarios en la mesa que, aunque se digan "sin ninguna mala intención", para una persona que sufre esta enfermedad "pueden hacer mucho daño". Entre ellos, ha señalado las opiniones sobre el cuerpo, como "has adelgazado" o "has cogido unos cuantos kilos", y frases sobre dietas.

Son comentarios que pueden hacer mucho daño" Paula Fósfora

Así, nuestros 'Fósforos' una vez más, ser un fiel reflejo de la diversidad de experiencias que se viven en los hogares españoles durante la Navidad. De hecho, hace escasos días, abordamos un terreno más amable, pero igualmente sorprendente: el de las tradiciones culinarias. Los propios oyentes compartieron algunas de las recetas más singulares que definen sus fiestas, dibujando un mapa gastronómico tan variado como inesperado.

¿sopa de flan? sí, existe

Uno de los testimonios más llamativos fue el de Miguel, un oyente alicantino que relató su asombro al descubrir la sopa de flan que prepara su suegra en Vergel. Lejos de ser un postre, se trata de un primer plato contundente que consiste en un caldo de puchero al que se le añade un flan salado, elaborado con especias. Aunque para él fue una completa novedad, parece ser una receta tradicional de la zona del norte de la provincia de Alicante, un plato que, como confirmó el presentador Alberto Herrera, tiene presencia en recetarios de internet.

Alamy Stock Photo Fotografía recurso de flan

Este viaje por los sabores navideños continuó con otras aportaciones singulares. Desde Sevilla, Alejandro explicó cómo la cena familiar se ha enriquecido con los sabores cubanos de su mujer, incorporando platos como el boniato con mojo o el congrí. Por su parte, Rosa transportó a la audiencia a la Alpujarra granadina con el recuerdo del potaje de castañas, un postre a base de castañas secas, boniato y canela cuyo aroma, para ella, es la verdadera esencia de la Nochebuena.