El sello 'made in prayer' triunfa: los productos de convento que van más allá de los dulces navideños

En el programa Herrera en COPE, la periodista Sofía Buera ha conversado con Alejandra Salinas, directora de la Fundación Contemplare, sobre la labor que realizan para apoyar a las comunidades religiosas en España. La fundación se ha consolidado como un puente entre los monasterios y el público, ayudando a vender los productos que se elaboran en más de 120 conventos de clausura de todo el país.

¿Qué significa el sello 'made in prayer'?

Alejandra Salinas ha explicado el valor diferencial de estos productos, identificados con el sello 'made in prayer'. Según ha detallado, estas elaboraciones "no se parecen a nada" porque nacen en un entorno de retiro y oración. "Los monasterios tienen una vida muy especial", ha afirmado, donde el trabajo se realiza en silencio, con ingredientes naturales y mucho mimo.

El mantecado es uno de los dulces preferidos en Navidad

La directora de la fundación ha destacado que la perfección es un pilar fundamental para estas comunidades. De hecho, uno de los lemas que inspiran su trabajo es: "Brillen por su perfección los trabajos de las monjas". Para Salinas, estos productos son "la señal y la prueba que nosotros recibimos en el mundo de esas personas que se han retirado y que rezan por nosotros".

Un catálogo más allá de la Navidad

Aunque los dulces como mazapanes, mantecados o las yemitas son los más reconocidos, el catálogo se ha expandido notablemente. Salinas ha recordado que muchas recetas tradicionales, como la del primer polvorón, se custodian en monasterios como el de las clarisas de Estepa. Sin embargo, para no limitar las ventas a la temporada navideña, han apostado por la diversificación.

Ahora, la oferta incluye productos gourmet y salados como licores, patés, quesos y mermeladas con sabores peculiares. Además, se han incorporado artículos no comestibles ideales para regalar, como figuras religiosas, productos de cosmética natural y ropa de bebé elaborada artesanalmente, que combinan diseños "muy de monja y también muy actuales".

¿Dónde comprar los productos?

Aunque en diciembre se han celebrado ferias presenciales con gran éxito de acogida, la principal vía para adquirir estos artículos es la página web de la Fundación Contemplare. "Ahí aglutinamos todo", ha señalado Salinas, animando a visitar el catálogo online. La plataforma permite comprar durante todo el año, asegurando la disponibilidad de los productos más allá de campañas específicas como la de Navidad o Reyes.