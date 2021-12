¿Cómo están evolucionando los precios a quince días de Navidad?

Manuel atiende a COPE desde su carnicería en un mercado madrileño. Él nos dice que de momento han optado por mantener los precios aunque ellos ya hayan acusado la subida. 'Son clientes que siempre vienen aquí pero los precios sí que están para subir. Si siguen haciéndolo nosotros también tendremos que hacerlo'. De momento él vende el solomillo de ternera a 26 euros el kilo aunque asegura que en otros puestos está mucho más caro. El cordero lechal en su negocio lo tiene a 16 euros el kilo 'porque es caro y escaso'. ¿Se ha tocado techo? Él apuesta a que no. 'Dos o tres euros por kilo sí subirán los precios'.

Alberto desde su carnicería en Valladolid nos insiste en que todo está más caro que otros años y que han tenido que repercutirlo en el cliente. 'Nosotros hemos estado muchos aguantando la subida del precio de la carne pero cuando es tan fuerte tenemos que subirlo también'. Incrementos sí pero no de una semana para otra. Alberto vende el kilo de solomillo de ternera como la pasada, a 42 euros el kilo. Una unidad de lechazo la mantiene a 124 euros. Él como Manuel apunta a que los precios sí subirán en las próximas semanas. 'El solomillo no creo pero sí el lechazo'. De media la carne ha subido ya con respecto a hace un año unos tres euros por kilo.









El jamón sigue sin variar de precio desde hace tres semanas. E igual que el año pasado.Si el pasado 24 de noviembre Luis Miguel desde su charcutería en Madrid nos anticipaba a COPE que no habría incrementos hasta Navidad hoy su compañero José nos lo corrobora. 'El embutido no ha subido absolutamente nada. Todo sigue igual. El jamón serrano yo lo vendo a 22 euros el kilo'. ¿Va a subir dentro de unos días? Él apunta a que no. 'Se va a mantener igual'. ¿Los clientes están comprando? 'De momento igual. Es muy pronto todavía para que se lleven embutido. Lo compran más reciente. Tardan más en llevárselo que, por ejemplo, la carne o el pescado que lo pueden congelar'.

LO MÁS CARO: EL PESCADO Y LOS MARISCOS

Es lo que más va encareciéndose en estas fechas. De momento David nos dice desde su pescadería en Madrid que ellos mantienen el kilo de merluza a 24 euros. 'Como la semana pasada'. Igual el besugo 'que está a 65 euros un kilo y a 80 si son más de dos'. El langostino en su caso se queda a 24 euros pero ya anticipa que subirá.













Qué es lo más caro que ofrecen? No lo duda. La angula que llega hasta los 750 euros el kilo. Le preguntamos si ese precio tan disparado y que no está al alcance de todos los bolsillos tiene demanda. Y nos dice que sí. 'Hay mucha gente que la compra. Y se llevan depende de las personas que sean. Si es una familia de cuatro un cuarto o así para una ración (cerca de 200 euros). Pero si son más, diez o doce, se llevan hasta ese kilo de angulas'. Esther desde su pescadería en Valencia nos da el mismo precio de la merluza de la semana pasada. 'A 24 euros el kilo'. ¿El producto más caro que tiene a la venta? 'La ventresca a 50 y pico euros el kilo'. El pescado, por lo tanto, se mantiene de precio con respecto a los últimos siete días pero si echamos atrás al calendario el kilo de media está unos cuatro euros más elevado.

LO QUE NO SUBE TANTO... PORQUE SE COMPRA MENOS

Y ahí encontramos la fruta y la verdura. Rosa y Jesús regentan una frutería en Zaragoza. A COPE nos dicen 'que la situación en estas semanas está siendo bastante flojilla' y que lo que más ha subido son las judías verdes y las alcachofas. La fruta no es el producto estrella de las mesas navideñas con lo que tampoco hay un vaivén de precios tal y como nos subrayan. 'Antes era muy tradición el cardo bueno y la piña pero ahora se come todos los días con lo cual no se espera a las fiestas para comerlo'.













Claudio es propietario de otra frutería. En su caso en Ciudad Real. Él ha notado que la crisis económica ha traído un cambio de hábitos en los consumidores. 'Antes se llevaban por kilos. Ahora por piezas'. Claudio se nos queja de lo que en su negocio ha supuesto el incremento de la factura de la luz. 'Antes pagaba sobre unos 70-90 euros al mes y ahora unos 260'.

En definitiva en este Informe COPE comprobamos que los precios se mantienen esta semana. Por el momento. Pero algunos productos se encarecerán según se acerquen los días más señalados de las fiestas navideñas. El próximo miércoles, 15 de diciembre, conoceremos el dato definitivo del IPC del mes de noviembre. El llamado 'impuesto de las familias' se quedó según el dato adelantado en el 5,6%, su precio más alto de los últimos 29 años. Los alimentos y los combustibles han estado detrás de estas subidas