Lorena Roldán, sobre el caso de Canet de Mar: "Se han caído las caretas; este es el rostro del nacionalismo"

La situación que atraviesa la familia de Canet de Mar, que pidió que su hijo de cinco años recibiese el 25% de las clases en castellano, sigue marcando la actualidad de la crónica política a nivel nacional. En las últimas jornadas ha sido noticia el acoso y las amenazas que ha recibido la familia y el niño por pedir que se cumpla la sentencia del Tribunal Supremo, algo que ha llevado a los afectados a pedir que se garantice la seguridad del niño.

Peticiones para que se aisle al niño en el aula e incluso propuestas para apedrear la vivienda de la familia han marcado la crispación que ha rodeado a este asunto en redes sociales, con tuits publicado por Albert Donarie, un mosso vinculado al movimiento independentista. Sobre este caso se ha pronunciado en 'El Cascabel' de TRECE la diputada del PP en el Parlamento de Cataluña, Lorena Roldán: "El señor Donaire, además de ser mosso, quiero resaltar que iba en las listas como candidato de Junts en las últimas elecciones. No hablamos de una persona anónima, sino que hablamos de un candidato. Este es el perfil de los partidos independentistas, que dice estas barbaridades sobre un niño de cinco años".

La diputada popular también ha señalado que el caso de Canet de Mar muestra la cara real del independentismo en Cataluña: "Este es el verdadero rostro del nacionalismo, ya se han caído todas las caretas. Me consta que se han puesto varias denuncias ante la Fiscalía por si pueden ser constitutivo de delito de odio. Lo que estamos viviendo estos días en Cataluña va más allá de un problema de lengua o de educación. Es el intento del nacionalismo para borrar a todos los catalanes que somos castellanohablantes y que nos sentimos catalanes y también españoles".

También se ha referido a la inacción del Gobierno de Pedro Sánchez: "Se me escapa el motivo, pero tampoco me extraña después de ver la reacción del propio Gobierno de Sánchez, que todavía no ha salido a denunciar este acoso salvaje. Dicen que tienen que investigar, ¿pero el qué? No tienen cuenta de Twitter, es que no ven las noticias. Están acosando a una familia y a un niño simplemente por pedir que se dé una asignatura en castellano, tal y como apoya la ley. Esa sentencia blinda también el catalán porque asegura unos porcentajes determinados".

"Se ha hablado de aislar a este niño, de ir a apedrearlo. Este viernes se ha convocado una manifestación del separatismo precisamente a la misma hora en la que los niños salen del colegio. Desde aquí pido responsabilidad y que no metan a los niños en este fanatismo porque se están traspasando todas las barreras", ha subrayado Roldán.

Además, Roldán se ha referido a la decisión del Consejero de Educación de la Generalitat, que se ha negado a responder en castellano las preguntas que le han sido formuladas por los periodistas en las puertas del colegio de Canet de Mar esta misma mañana: "No me quiero ni imaginar si yo me negara a responder una respuesta en catalán. Ellos no tienen ningún tipo de problema. Decía que en Cataluña no existe ningún problema con la lengua, él ha demostrado que sí. No ha querido responder en español que es la lengua materna mayoritaria en Cataluña. "Estos políticos que se hartan de decir que la inmersión lingüística es buena, llevan a sus hijos a colegios de élite que son trilingües. Sus hijos salen preparados perfectamente en tres idiomas. Nosotros queremos eso para todos los niños catalanes, no como la señora Colau que pide que para que los niños estudien español se lo tienen que pagar".

Por último ha querido reiterar que es consciente de que el número de familias que piden recibir las clases en castellano es menor por la estrategia de persecución ejercida por las fuerzas independentistas: "¿Cómo van a pedir las familias recibir el 25% de las clases en castellano si han visto lo que pasa? La consecuencia es que te aíslen, que te amenacen con apedrear tu casa y te convoquen una manifestación. Evidentemente que la gente tiene miedo, es un autoritarismo brutal".