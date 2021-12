El alza de los contagios en niños pone en riesgo a los padres: ¿qué pasa en los colegios?

La Comisión de Salud Pública autorizó el pasado martes 7 de diciembre la vacunación para el grupo de edad entre los 5 y los 11 años. Este anuncio llegó después de que la Agencia Europea del Medicamento (EMA) confirmase que era segura la administración de dos dosis adaptadas a este sector de la población. España comenzará a aplicar esta estrategia cuando lleguen al país estas dosis para los niños, que se calcula que podrán llegar en torno al 13 de diciembre y podrá repartirse a las comunidades el 15 de diciembre. La mayoría de estos casos en este sector de la población no presenta síntomas graves, pero la inmunización es clave para reducir las posibilidades de poder contagiarse y trasmitir el virus a otros grupos de población con mayor riesgo, como pueden ser sus padres.

El motivo de esta nueva estrategia se basa en que en España, los niños entre 5 y 11 años alcanzan una incidencia acumulada de 498,18 contagios por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días, mientras que la media de España está en 290,10. Por tanto, este grupo supone el mayor problema epidemiológico de esta nueva ola de positivos, debido a que el resto de grupos poblacionales están inmunizados, por lo que se ha acelerado el trabajo para que se pueda administrar la vacuna a estos niños y los contagios se reduzcan. Sin embargo, no todas las comunidades presentan una situación tan preocupante y por lo general las del norte de la península presentan una incidencia acumulada mayor que el resto.





Andalucía

La curva de menores de Andalucía estuvo experimentando una gran subida durante todo noviembre y con la llegada de noviembre ha tenido una pequeña bajada quedando por debajo de los 200 casos, siendo la única comunidad que baja de esta cifra. El segundo grupo más preocupante es el de 40-49 años, con una incidencia acumulada de 165,18.

Aragón

Es la tercera comunidad con una mayor incidencia acumulada en el sector de menores de 11 años con una IA de 877,60. Lejos de este dato, aunque con unas cifras preocupantes está el segundo grupo con más casos, con 607,14 contagios en los últimos 14 días por cada 100.000 habitantes.

Asturias

La incidencia está disparándose en Asturias, con un gran crecimiento de casos que está especialmente acentuado en menores de 11 años, con una IA de 597,48 casos. La segunda curva más preocupante es la de 60 a 69 años, con 477,78 positivos por cada 100.000 habitantes.

Baleares

Todos los grupos poblacionales siguen una tendencia similar que parecen haber alcanzado su pico hace días y están bajando ligeramente. Pese a esta mejora, los menores de 11 años son los que más IA presentan, con 477,77 casos. La segunda más alta es la curva de personas entre 40 y 49 años que está muy cerca de la de los menores con una IA de 425,86 positivos.

Canarias

Las curvas de contagios crecen, pero no tanto como el auge que presentan otras comunidades. El grupo de población que tiene mayor incidencia acumulada es también la de los menores de 11 años, con 277,91, aunque seguida de cerca por la de 30 a 39 años y las personas entre 40 y 49 son la cuarta más alta, al contrario de otras comunidades que está es más alta.

Cantabria

Los menores son la mayor preocupación de esta comunidad con una IA de 489,98 casos. El resto de curvas también están en auge, aunque se mantienen cerca de la media con algo más elevada la de 40 a 49 años con 311,96 positivos.

Castilla La-Mancha

La tendencia general de esta comunidad es bastante baja con su curva más alta, la de los menores de 11 años, por debajo de los 250 casos. Después, la mayor incidencia la presentan las personas entre 60 y 69 años con 172,58 y el grupo entre 40 y 49 con 169,39.

Castilla y León

La curva de los menores de 11 años se sitúa en 569,36 positivos por 100.000 habitantes en los últimos 14 días. El segundo grupo que más problemas presenta es el de 40 a 49 años con 463,80 y después con unos 70 puntos menos la curva de 50 a 59 y de 30 a 39.





Cataluña

Es la quinta comunidad que presenta una mayor incidencia acumulada en los menores de 11 años con 626,56. El resto de curvas están alejadas de la incidencia de esta curva, aunque la de 40 a 49 años sigue estando por encima de los 400 casos.

Ceuta

Esta ciudad autónoma es uno de los pocos territorios que la curva de los menores de 11 años no es la más preocupante, ya que solo tiene 98,21, la más baja de todas. Esta ciudad autónoma tiene por encima de la media a las curvas entre 30 y 39 años, 20 y 29 años y la de 40 y 49 años.

Comunidad Valenciana

Este territorio tiene una incidencia acumulada de 568,12 en los menores de 11 años. La segunda curva que presenta un mayor número de casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días es la de 40 a 49 años con 387,39, seguida del grupo de 30 a 39 años con 334,64.

Extremadura

La incidencia acumulada de esta comunidad sigue una tendencia general con un crecimieto acentuado. Los menores de 11 años presentan una IA de 241,52 y la segunda curva más alta es la del grupo entre 30 y 39 años con 183,55 positivos.

Galicia

Es la comunidad que presenta la cuarta mayor incidencia acumulada de los menores de 11 años, con 642 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días, y con un gran crecimiento en el último mes. Lejos de este grupo de población, pero ocn una IA muy elevada, está el sector de entre 40 y 49 años con 435 casos de incidencia.

Comunidad de Madrid

Es la sexta comunidad que menos incidecia acumulada tiene en los menores de 11 años, con unos datos de 289,42 casos positivos, a lo que se suma una leve bajada en los últimos días. La segunda curva que mayor IA presenta es la de personas entre 40 y 49 años, que también ha tenido una bajada situándose en los 233,54 positivos.

Melilla

Al igual que la otra ciudad autónoma, la curva de los menores no es la que más casos presenta en los últimos 14 días. La mayor preocupación está en los adultos, con el grupo entre 40 y 49 años con 466,59 casos, el de 50 a 59 con 407,12 positivos y el de 30 a 39 años con 395,65.

Murcia

Murcia es la única comunidad autónoma que no presenta una gran diferencia entre la curva de los menores con el resto de los grupos más preocupantes. Los grupos que mayor IA presentan son los que están entre los 20 años y los 69, con todos estos grupos junto a los menores con un mínimo de casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días de253,22 y un máximo de positivos de 314,66.

Navarra

Es la comunidad autonóma que mayor incidencia acumulada presenta tanto en general como en el grupo de menores de 11 años. La IA de los menores es casi cuatro veces mayor que la media de España con 1.917,55 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días.Otras curvas con unos datos extremadamente preocupantes con la de 40 a 49 años con 1116,65 positivos y la de 30 a 39 años con 946,63 casos.

País Vasco

La segunda peor comunidad es el País Vasco, con una incidencia acumulada en los menores de 11 años de 1.655,81 casos de IA. Al igual que Navarra, también son preocupantes la curva de 40 a 49 años con 892,63 y la de 30 a 39 años con 751,12 contagios por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días.

La Rioja

La curva de la incidencia acumulada en menores de 11 años se sitúa en 442,35 casos. El segundo grupo d epoblación con peores datos es el de 50 a 59 años con 381,84, seguido de cerca por el de personas entre 40 y 49 con 364,52.





Todos estos datos revelan que efectivamente el grupo en el que hay que prestar especial atención es el de los menores de 11 años, que en todas las comunidades menos en Murcia tiene un incidencia acumulada significativamente más alta que el resto de sectores de población. Esto se puede explicar por que son el único colectivo que no ha recibido la vacunación, por lo que urge inmunizar a este grupo de población no solo para proteger a estos menores, sino para reducir el número de contagios y que estos jóvenes no contagien a sus familias.

Esto se puede observar en las segundas curvas de incidencia acumulada que más preocupan en la mayoría de comunidades. Estas son en general la de los grupos de población entre 40 y 49 años sobre todo, seguido de las personas entre 30 y 39 años. Esta edad coincide con los años de las personas que tienen hijos jóvenes, por lo que es probable que estos contagios se produzcan en los colegios y luego estos menores contagien a sus padres en sus casas, es decir, a las personas entre 30 y 49 años.

Por otro lado, cabe destacar que por lo general las comunidades que peor situación epidemiológica presentan son los territorios del norte de España, con Navarra y País Vasco desbordados. Esta tendencia se replica por edades, con unos datos que son extremadamente preocupantes. Además, comunidades del norte como Aragón, Cataluña, Asturias o Galicia también presentan datos con un gran riesgo en este colectivo, por lo que urge que la curva comience a reducirse.

La posibilidad de volver a la enseñanza online no parece ser una opción, ya que se demostró el grave impacto que tuvo en el desarrollo y aprendizaje de los menores, por lo que el camino es vacunar a estos menores para evitar esa transmisión masiva en los colegios y posteriormente en las casas.