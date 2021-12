La reflexión de Herrera sobre el acoso del independentismo al niño de Canet de Mar

Carlos Herrera, director y presentador de 'Herrera en COPE', ha comenzado el programa de este viernes analizando las principales claves de la jornada, que pasan, entre otros asuntos, por la situación epidemiológica en nuestro país, ya que España está en riesgo alto si atendemos al nuevo semáforo covid, porque hemos pasado de los 300 casos por cada 100.000 habitantes.

"Estos datos hay que valorarlos en relieve. Los niños tienen una incidencia de más de 500 casos, algo que hace subir la media. La vacuna sí es eficaz, pero hay que tener mucha prudencia y seguir usando las mascarillas. No podemos dejar de vivir por estas cuestiones, no obstante desde el martes se han producido 84 fallecidos. Sería muy interesante saber si son personas no vacunadas en su totalidad, probablemente no lo sea, sin embargo, sí un alto porcentaje. La OMS defiende esta postura. Es verdad que la presión en los hospitales sube, sin embargo, no al ritmo de otras olas", ha señalado el comunicador.

En este sentido, el director de 'Herrera en COPE' ha destacado la importancia de seguir vacunado masivamente a toda la población: "La clave está en seguir vacunando. La tercera dosis se tiene que administrar cuanto antes y que se pueda vacunar a los más pequeños. Es verdad que se pueden endurecer algunas restricciones, aunque aquí el Gobierno se lava las manos y echa el muerto a las comunidades. Todos hablan del pasaporte covid, aunque algunos lo ven como una herramienta perfecta para que suba el porcentaje de vacunación".

En clave política, el comunicador se ha referido a la situación que se vive estos días en Cataluña en Canet de Mar, después de que una familia pidiese que su hijo de cinco años recibiese el 25% de las clases en castellano. Esta petición, amparada en la sentencia del Tribunal Supremo, ha despertado un movimiento de persecución y de acoso por parte de las fuerzas independentistas, algo que ha llevado a la familia a pedir a la Justicia que se garantice la seguridad del pequeño en el aula: "La deriva independentista está arruinando una tierra bendita y prospera. Ante la mirada silenciosa del Gobierno, que es cómplice".

"Como están consiguiendo todos los poderes fácticos de Cataluña algo que siempre se antojó: la ruina. Cataluña, esa esquina del noreste peninsular, siempre ha sido una fábrica bastante activa. La gente iba a Cataluña e incluso se alegraban de que los destinasen allí, porque significaba prosperidad. Pero un buen día saltó y se hizo pandémico el virus del chip reaccionario que siempre ha habido en un porcentaje de la población. Ese nacionalismo xenófobo. Y hubo un día en el que la izquierda compró ese discurso reaccionario y lo vendió como progresista. Ha llegado el momento en el que en Cataluña puede pasar cualquier barbaridad", ha señalado el comunicador.