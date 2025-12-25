Pilar García de la Granja, sobre el abono transporte: "Nos cuesta 1.371 millones de euros al año y beneficia a aquellos que combinan varios transportes más allá de su región, viven en Ávila y trabajan en Madrid"

El Gobierno ha aprobado un nuevo bono de transporte que permitirá viajar por toda España por 60 euros al mes. Así lo ha analizado la periodista Pilar García de la Granja en la sección 'Economía de bolsillo' del programa 'Herrera en COPE'. Esta medida, que entrará en vigor el 19 de enero, ofrecerá un descuento del 50 % para los menores de 26 años, que pagarán 30 euros.

¿Qué transportes incluye y excluye el abono?

El abono único permitirá viajar de forma ilimitada en los trenes de Cercanías y Rodalies, en los servicios de Media Distancia de Renfe y en los autobuses de largo recorrido. Sin embargo, como ha señalado García de la Granja, la medida no incluye la alta velocidad ni los transportes urbanos como metro o tranvías, que seguirán dependiendo de las comunidades autónomas.

Subvencionar esta tarifa plana de transporte tendrá un coste de 371 millones de euros al año. Además, este nuevo título convivirá con los descuentos ya existentes, que se mantienen. Seguirá aplicándose una rebaja del 40 % en Media Distancia (70 % para jóvenes), los servicios Avant continuarán al 50 % y el abono mensual de Cercanías se mantendrá en 20 euros.

El problema de los Cercanías y de algunos de media distancia es que hay que empujarlos un poquito, que se los digan a los extremeños" Pilar García de la Granja

Según ha explicado la experta, la medida beneficia principalmente a quienes combinan varios transportes más allá de su región, como los ciudadanos que viven en Ávila y trabajan en Madrid. Para los que se mueven solo dentro de una ciudad, seguirán usando su abono habitual.

No obstante, Pilar García de la Granja ha recordado los problemas de calidad de algunos servicios: "El problema de los cercanías y de algunos de media distancia es que hay que empujarlos un poquito, que se los digan a los extremeños". El real decreto tendrá que pasar por el Congreso en el plazo de un mes para su validación definitiva.

así lo anunció óscar puente, titular de transportes

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha aclarado que este nuevo título será un producto más y no sustituirá a los billetes o bonificaciones existentes. De esta forma, los usuarios podrán seguir adquiriendo otros abonos como el de 20 euros mensuales para todos los servicios de Cercanías del país, ya que la nueva medida viene a complementar la oferta actual.

La intención del Ejecutivo es ir más allá, sumando progresivamente otros medios de transporte al abono único. El objetivo es la futura integración del transporte autonómico, incluyendo las redes de metro, tranvías y autobuses urbanos. Sin embargo, para lograrlo será necesaria la colaboración de las comunidades autónomas y los ayuntamientos, que son los que ostentan las competencias en esta materia.

Para facilitar este proceso, Puente explicó que "el real decreto que aprueba este abono habilitará una fórmula para que se puedan suscribir convenios con cada una de las administraciones que quieran sumarse a la iniciativa, regulando la incorporación de cada territorio". De esta manera, se abre la puerta a una futura expansión del abono.

El ministro también lamentó no haber podido lanzar el abono con una cobertura total desde su inicio, atribuyéndolo a razones técnicas y políticas. "No es precisamente el mejor escenario posible, cuando tienes que trabajar constantemente con administraciones del Partido Popular, el encontrar una vía de acuerdo", señaló, aunque se mostró convencido de que las administraciones se irán incorporando progresivamente.

Esta medida se inspira en el exitoso modelo alemán conocido como Deutschlandticket, que por un precio de 63 euros incluye todo el transporte público a excepción de la alta velocidad. Además de la creación de este abono, el real decreto del Gobierno también contempla prorrogar los descuentos del 40% vigentes en abonos de transporte urbano e interurbano.