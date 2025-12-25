"Llevo haciendo los Fósforos desde los 80 y la frase más mencionada es: 'Estaba yo con mi novio, que ahora es mi marido'"

El equipo de 'Herrera en COPE', con Sofía Buera, Goyo Jiménez, Jon Uriarte y José Antonio Naranjo, ha compartido un momento de reflexión en el día de Navidad. Día en el que te acompañamos con los momentos más divertidos del programa en este 2025. Este ambiente distendido ha dado pie a recordar algunas de las historias más memorables que han pasado por el programa, especialmente en su histórica sección 'la hora de los Fósforos'.

Entre los momentos más recordados se encuentra la llamada de Mila, una oyente que ya es considerada 'casi de la familia' y que compartió su sorprendente historia personal en el Día de la Radio. Su relato dejó una anécdota tan llamativa que ha quedado grabada en la memoria del programa y sus seguidores.

Uróloga por amor

Mila, que es médico de profesión, contó que tras licenciarse y preparar el examen MIR, no obtuvo la calificación necesaria para la especialidad que deseaba, ginecología. Según relató, aquello supuso "un bajonazo importante", pero la sorpresa llegó cuando su novio, hoy su marido, le pidió matrimonio para animarla.

Carlos Herrera riéndose

La oyente explicó que repitió el MIR y, aunque sacó "súper buena nota", no fue suficiente para quedarse en su ciudad, Valencia. Ante esta situación, eligió la especialidad de urología, lo que le llevó a afirmar que es "uróloga por amor", una frase que se convirtió en el titular de su historia.

A raíz de esta anécdota, el subdirector José Antonio Naranjo ha desvelado que la frase más recurrente entre los oyentes es, "con mucha diferencia", la de "estaba yo con mi novio, que ahora es mi marido". Una expresión que refleja la naturaleza personal y cotidiana de las historias que se comparten en la sección.

De 'Tema del día' a 'los Fósforos'

La conversación derivó en la pregunta sobre el origen del nombre 'los Fósforos' y cómo se llamaba la sección antes de que una oyente se equivocara en directo. Naranjo ha explicado que en sus inicios, en la primera etapa de Herrera en COPE, el espacio se denominaba 'Tema del día'.

José Antonio Naranjo, subdirector de 'Herrera en COPE'

En aquel formato inicial participaban colaboradores como Antonio Álvarez Solís, Pedro Atienza y Matías Santolín, y se debatía sobre un asunto concreto. Sin embargo, el gran cambio llegó más tarde, cuando Carlos Herrera y el propio Naranjo se marcharon a Canal Sur, donde la sección adoptó un tono más humorístico y divertido, sentando las bases de lo que es hoy.

Fue durante esa etapa en la radio andaluza cuando una oyente, en un lapsus memorable, cambió para siempre el nombre de la sección. Al entrar en directo, en lugar de referirse al 'Tema del día', dijo que quería participar en 'los Fósforos'. Carlos Herrera, rápido de reflejos, adoptó el error con humor y comenzó a llamar así a sus oyentes. La ocurrencia tuvo tanto éxito que el nombre 'los Fósforos' se quedó de forma definitiva, marcando un antes y un después en la historia del programa.

Naranjo ha recordado con cariño aquel momento, subrayando cómo un simple error reflejó a la perfección el espíritu del espacio: pequeñas historias anónimas que, como cerillas, iluminan la antena con su ingenio y espontaneidad. La sección se consolidó como un punto de encuentro donde la audiencia no solo escucha, sino que se convierte en protagonista, creando una comunidad unida por las ondas y las vivencias compartidas.

De este modo, lo que nació como un debate formal se transformó en una de las señas de identidad más queridas de 'Herrera en COPE'. La anécdota del nombre es un fiel reflejo de la filosofía del programa: la capacidad de convertir lo inesperado en una tradición y de dar voz a los relatos más cotidianos, demostrando que, a menudo, las mejores historias son las que surgen sin guion.