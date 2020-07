Barbosa: "Los diputados del PSOE estaban apretados como piojos en costura para el enésimo aplauso al líder"

Vídeo

¿Qué tal, buenos días? Saludos de Sergio Barbosa, en nombre de la gente que hace posible 'Herrera en COPE' en este jueves 30 de julio de 2020.

Dicen los sabios de la comunicación que lo del tiempo no está tan claro, qué hay que hacer con ello. Los hay que piensan que hay que hablar de lo que le interesa a la gente. Y si la gente hoy va a comentar que hoy comienza una ola de calor de las buenas, buenas. Pues ése es el tema.

Otro, en cambio, consideran que en verano lo suyo es que haga calor y que eso no es noticia. Bueno, pues no sabemos,m pero lo que está claro es que hoy en Bilbao van a tener 42 grados. Así que se pueden imaginar cuál va a ser el primer comentario, cuando hoy se topen con alguien. Claro que, el segundo tema de conversación también parece bastante evidente: ¿De qué pu.ede hablar la gente hoy? Pues de la tendencia.

LA TENDENCIA AL ALZA DE LOS REBROTES

La famosa tendencia, que, ya las advertimos, iba a ser la madre del cordero porque si pasan los días, y las medidas restrictivas que se toman aquí o allá, no acaban de frenar los brotes, el escenario al que nos dirigimos puede ser bastante inquietante.

Y la tendencia, efectivamente, sigue siendo al alza. Ayer, Sanidad notificó 1.153 nuevos contagios en 24 horas, además de cinco fallecidos. Estamos hablando del dato más alto desde el 30 de abril. Es decir, ya hemos superado la barrera de los mil contagios diarios y ya no nos remontamos a junio o a mayo para hablar de datos similares. Ya es que nos encajamos en abril, cuando estábamos todavía en pleno confinamiento, metidos como quien dice debajo de la cama, esperando a que escampase un poco el sunami que nos vino encima a partir de marzo.

Miren, hay que recordar que los datos diarios de una pandemia nos hablan. No de lo que pasó exactamente ayer. Nos hablan de lo que pasó hace una o dos semanas. Porque cada día, lo que tenemos es la cosecha de las imprudencias o los errores que se cometieron hace unos días y que en el momento presente, tras el periodo de incubación, da la cara con X positivos.

Y ahí es dónde está, como decimos, la madre del cordero. Los expertos ven estos datos y se preguntan: ¿Y hoy, qué habrá pasado? Es decir, ¿Cuál será la cosecha de dentro de dos semanas, con esta tendencia al alza? ¿Seguirá siendo compatible con una cierta tranquilidad en los hospitales? Pues en eso es en lo que estamos. Donde más presión tienen ahora mismo los hospitales es en Aragón.

Pero, bueno, como dato para la esperanza, cerca de allí, en Lérida, parece que las dos semanas de restricciones han tenido efecto. El Gobierno catalán ha levantado el confinamiento en el Segriá, aunque, eso sí, con mucha cautela.

En Lérida, después de dos semanas de confinamiento, la situación ha mejorado algo, lo cual da cierta esperanza en el sentido de si se actúa en un foco concreto, con medidas más o menos severas, en un par de semanas el brote puede ir para abajo, y para arriba.

Otra cosa es que, en el conjunto de Cataluña, sobre todo en Barcelona, los casos que ofrece la Generalitat sigan siendo muy altos: casi mil positivos y 8 muertos.

Y otra cosa también es que la incertidumbre jurídica nos siga acompañando, por culpa de un gobierno que no ha sabido dotarnos, a estas alturas, de una legislación adecuada.

Un ejemplo clarísimo está también en Cataluña. Allí el Tribunal Superior de Justicia ha permitido reabrir los cines, gimnasios y otros centros deportivos en toda la comunidad. Y lo hace de forma cautelar, mientras estudia el fondo de las demandas presentadas por los empresarios afectados. Y todo esto mientras, al mismo tiempo, el mismo tribunal ha decidido mantener el cierre del ocio nocturno o las restricciones de bares y restaurantes. Es decir, estamos echando en manos de los jueces un marrón que debería tener unos criterios sanitarios y jurídicos muy claros.

USO OBLIGATORIO DE LA MASCARILLA EN MADRID

En todo caso, medidas a lo largo de la geografía española las hay para dar y regalar. Hoy la Comunidad de Madrid ya impone el uso obligatorio de las mascarillas en cualquier situación, después de que los casos se hayan triplicado en 24 horas.

En Murcia, ayer se acabó el plazo se que se habían dado para valorar la situación en Mazarrón, Lorca y Murcia capital… Y, bueno, ahí también tenemos una buena noticia. De momento, los vecinos de la zona se libran del confinamiento.

Ya ven, por más que se levanten algunas restricciones o se decida no imponerlas, los políticos son, ahora mismo, muy cautos. Esta semana, el presidente murciano, López-Miras, nos explicaba que uno de los parámetros que iban a vigilar especialmente es que no subieran los contagios de mayores de 70 años. Ese es el escenario a evitar a toda costa, en este contexto de tendencia al alza que no empecemos a tener contagiados a los que el virus sí obligue a pasar por los hospitales….

Hospitales que, como decimos, en Aragón registran una tasa de ingresos 20 veces superior a la del conjunto de España. Ayer, el presidente aragonés, Javier Lambán, nos comentaba en este programa que hay que afinar en la búsqueda de herramientas comunes para gestionar la pandemia.

LA CONFERENCIA DE PRESIDENTES

Así la Conferencia de Presidentes de mañana se antoja como una gran oportunidad para aclarar las ideas y subsanar los errores o las contradicciones que nos estén ayudando en la lucha contra la pandemia.

Esa conferencia, por cierto, la va a presidir el Rey, y los presidentes de Cataluña y País Vasco todavía no han confirmado su presencia. No acudir a una cita de sanitaria, en medio de una pandemia, por motivos identitarios, sería una paletada injustificable. Pero, claro, de algunos políticos casi que se puede esperar cualquier cosa, por mucha pandemia que haya…

¿Qué Pedro Sánchez acude al Congreso para presumir de las ayudas europeas? Pues allá que se presenta toda la bancada socialista, apretados como piojos en costura, para que no les pongan falta en el enésimo aplauso al líder.

Podían haber votado telemáticamente y tenían un acuerdo con el resto de grupos parlamentarios para que sólo acudieran la mitad de los diputados, pero se saltaron ese acuerdo, sin avisar, porque no quisieron dejar pasar la oportunidad de mostrar el culto al líder.

El PSOE se defiende, alegando que todos llevaron mascarilla, pero ver a todos los diputados y ministros, hombro con hombro, sin ninguna necesidad, mientras el resto del hemiciclo guardaba el espacio de seguridad, fue francamente desalentador.

Luego ve y convence a los jóvenes para que se priven de una fiesta o de acudir a tal sitio, si nuestros políticos no son capaces de privarse de hacer la pelota al jefe.

Un jefe, por cierto, Pedro Sánchez, al que tal vez también le sobró alguna sonrisa de más o algún comentario chistoso, en este contexto de familias que todavía no han superado el luto o de españoles que viven en la ansiedad de la absoluta ruina económica.

LA MOCIÓN DE CENSURA DE VOX

Desde luego, Sánchez no pudo ocultar que le alegra, acertada o equivocadamente, que Vox le vaya a presentar una moción de censura.

Santiago Abascal quiere que a la vuelta del verano PP y Ciudadanos se retraten en su apoyo, o no apoyo, a esa moción de censura contra el Gobierno. Pero en el PP ya dicen que una iniciativa así es contraproducente, porque los números no salen y porque eso puede volver a cohesionar a ese ejército de Pancho Villa que son los partidos nacionalistas y separatistas que apoyan al ejecutivo.

Esa es la lectura que hacen también en Moncloa, donde están convencidos que le deben mucho a la explotación narrativa que hicieron, de cara a su clientela, de la foto de Colón.

¿Qué pasará en septiembre? Se habrán tranquilizado los brotes o estaremos a las puertas de nuevos confinamientos, ante la constatación de más ruina económica o ante un hipotético fracaso de la operación vuelta al cole?

Y todo esto en un contexto de negociación de los presupuestos generales del Estado, donde se deberían conseguir acuerdos transversales para hacer frente a la emergencia económica.

LA PRESUNTA CAJA B DE PODEMOS

Pues septiembre dirá, pero ayer a Sánchez se le escapó la sonrisa y el comentario chistoso sobre las vacaciones de Abascal. Ahora ya se pone la bandera de España en la mascarilla, y bien está que lo haga porque la bandera es de todos. Pero le falta recordar cada día, cada segundo, el drama que vive el país que preside.

Que preside, por cierto, en coalición con un partido que se llama Podemos, y que fue muy beligerante con la Caja B y los sobres en B del Partido Popular. Pues ayer, delante del juez, el antiguo responsable del equipo jurídico de Podemos ratificó que en ese partido hay Caja B, sobresueldos y, según se puede leer hoy en toda la prensa, prácticas que podrían encajar en presuntos delitos de blanqueo de capitales, administración desleal o financiación del partido...

A este hombre, José Manuel Calvente, cuando se puso a denunciar estas cosas le dieron boleta de Podemos. Pero lo hicieron alegando que había acosado sexualemente a una compañera. Curiosamente, también ayer, la justicia archivó esa denuncia por falta de fundamento. Para que vean, cómo cambian las cosas, y lo interesante que está todo lo que ha de venir...