La portada que nos genera escalofríos: en 2014 ya se advertía de que venía una muy gorda

Nuestras vidas parecían resueltas hasta que el coronavirus llegó a nosotros. El brote iniciado en Wuhan (China), el conocido como SARS-CoV-2, que fue descubierto a finales de 2019, parecía algo lejano e inalcanzable en España, pero ha llegado y ahora convive con nosotros. Este virus, anónimo e invisible pero al que todos le ponemos nombre y apellido, ha cambiado nuestra forma de hacer las cosas más cotidianas como ir a comprar, relacionarnos con nuestros amigos e incluso salir a dar un paseo.

A nadie se le escapa que todavía no estamos hechos a esta nueva forma de vida, siempre alerta por lo que pueda ocurrir y con miedo a que seamos un nuevo caso hospitalizado. La pregunta que ahora nos hacemos muchos, es si realmente estamos preparados para soportar una pandemia como esta. La respuesta, y ahí están los datos, parece obvia.

"¿Estamos preparados?"

Ningún Gobierno de la Unión Europa ha sabido reaccionar bien a los brotes y casos que han ido sucediendo por todos los países, donde nuestro país está en la lista de los territorios con más casos y fallecidos por número de habitantes. También estamos en un puesto destacado en una lista que a nadie le gustaría estar: somos el país que más sanitarios han caído enfermos por coronavirus.

Para muchos, esto ha ocurrido porque no estábamos suficientemente preparados ni teníamos los recursos que había que tener, una reflexión que también ha estado compartida por los miembros del Gobierno, que en alguna ocasión han dejado caer que deben hacer autocrítica por su gestión ante el virus.

Parece, pues, que todos nos hacemos esta pregunta una vez el virus más letal que hemos conocido en la última década ha llegado a ser parte de nuestra familia. Pero hay personas que ya advirtieron y nadie les ha hecho caso.

La prueba definitiva

En este caso, no ha sido la mítica familia de Springfield la que ha conseguido adivinar que el virus iba a llegar con nosotros. La exclusiva la ha tenido una revista de comunicación que no ha querido desvelar cuáles han sido sus fuentes. En la revista 'Muy interesante' es donde se puede leer, en su primera página de publicación, la advertencia de que iba a venir y una pregunta que a muchos, por aquel entonces, no les provocó ningún sentimiento.

La revista 'Muy interesante' titula: “La pandemia que viene” y le acompaña unos subtítulos y una pregunta que ahora genera escalofríos verla: “Los brotes de nuevas enfermedades que podrían poner en peligro al mundo. ¿Estamos preparados?”

En el artículo, además de hacer un repaso de las pandemias más destacadas, cita otros tipos de virus y se pregunta también si los sistemas sanitarios están preparados para afrontar este tipo de pandemias provocadas por virus tan contagiosos. En el interior del artículo, también se explica que, en un 75%, estas enfermedades infecciosas están provocadas por animales. En el caso de la pandemia que vivimos, el causante parece haber sido un animal que entró en contacto con una persona humana, pero todavía no está claro cuál puede ser su origen.

