Alfredo Relaño apunta a los grandes señalados del Real Madrid tras la contra el Atlético: "Fracasaron completamente"

El Real Madrid cayó derrotado este sábado en el derbi madrileño contra el Atlético de Madrid (5-2). Y este domingo, perdió el liderato tras la remontada del FC Barcelona ante la Real Sociedad (2-1).

900/Cordon Press Los jugadores del Real Madrid, cabizbajos tras perder contra el Atlético.

No ha sido el mejor fin de semana para el conjunto blanco. Y por si fuera poco, se ha confirmado que Carvajal sufre una lesión que le tendrá alejado de los terrenos de juego cuatro semanas. Una ausencia que ya causa a Xabi Alonso el primer gran problema de la temporada, puesto que el técnico tolosarra tampoco podrá contar con Trent Alexander-Arnold en las próximas fechas.

"NO OLVIDAREMOS ESTA DURA DERROTA"

El entrenador del Real Madrid se mostró "muy dolido" en la rueda de prensa posterior al partido en el Metropolitano y reconoció que la derrota fue "dura". "No hemos sabido sobreponernos, ni ganar el primer duelo. Las decisiones las analizaremos, sacaremos cosas", afirmó.

Cordon Press Simeone y Xabi Alonso, antes de un Atlético-Bayer Leverkusen

Y añadía: "No olvidaremos esta dura derrota, no duele, pero estamos en un proceso de construcción. Debemos intentar mejorar y sacar conclusiones".

El técnico, además, reprochó a sus jugadores la falta de intensidad. "No hemos competido lo suficiente y creo que el equipo no ha competido al nivel que se requiere para estos partidos. Tendremos que subir el nivel", concluyó.

¿QUIÉN SON LOS GRANDES SEÑALADOS PARA ALFREDO RELAÑO?

Juanma Castaño, durante 'el Tertulión de los domingos', preguntó a Alfredo Relaño por quiénes eran los más señalados en el Real Madrid tras lo ocurrido en el derbi madrileño del Metropolitano. "Yo creo que sobre todo quedan señalados Huijsen y Carreras", empezó señalando el comentarista.

Cordon Press Huijsen y Carreras durante el derbi madrileño contra el Atlético.

Y agregó: "Eran dos jugadores nuevos en los que había bastante buena esperanza y nos estaban gustando mucho. Pero resulta que ante el huracán del Atlético fracasaron completamente y se vio como si fueran jugadores demasiado débiles ante el primer equipo fuerte".

Alfredo Relaño quiso ir más allá y dijo: "A Huijsen le vimos casi de papel al lado de Sorloth y a Carreras, muy nervioso. Me crearon una desconfianza. A Xabi Alonso se le ha roto el jarrón y lo podrá recomponer. Pero Huijsen y Carreras son los que a mí me han dejado pero impresión".

