Herrera: "Sin Sánchez, ni Esquerra ni Bildu, dos excrecencias del sistema, formarían parte del Gobierno"

Estamos a un mes vista de la Nochebuena, es 24 de noviembre, es miércoles, son las 8.00, son las 7.00 en Canarias. Yo les explicaba antes lo de la jerarquización de la información, poner más arriba o más abajo las cosas en función del interés, del protagonismo que tenga la noticia, de la importancia y el covid va escalando posiciones a pesar de que en España ya estamos vacunando con la tercera dosis a los mayores de 60 años y, bueno, caerán los de 50 dentro de poco, los de 40, los de 30 y la tercera dosis va a ser una realidad porque vacunas hay y capacidad para gestionar la vacunación, también, porque las Comunidades lo han hecho bien en ese sentido. Ahora se han fijado nuevos umbrales del semáforo covid, se considera una situación de riesgo alto cuando superé los 500, no estamos ahí ni de broma, pero ojo a las cosas que ocurren con el covid por ahí fuera. En Australia, Australia, están confinando en campos a los positivos. Repito: confinando a ciudadanos libres solo por ser positivos en covid, ¿qué barbaridad es esa? Bueno.

Miren, el Tribunal Supremo, que también ahora va a tener que manifestarse en torno al pasaporte covid que es lo que quiere el Gobierno para quitarse del medio y tener que decidir él y tomar una decisión él con la iniciativa legislativa y el margen que tiene, (no que lo haga el Tribunal Supremo a mí que me explican yo estoy aquí para hacer propaganda, yo estoy aquí de comentarista y ni siquiera comento nada); bueno, pues el Tribunal Supremo confirmó la sentencia del TSJ de Cataluña que obliga a impartir, al menos, un 25% de clases en español, en castellano. Es la última sentencia, es una larga batalla judicial de un grupo de familias admirables, por la perseverancia en la defensa de sus derechos.

Dicen por ahí, rápidamente, en el régimen Catalán que esta sentencia se carga la inmersión lingüística. Falso. El 75% de la enseñanza se puede hacer en catalán, por lo tanto, la inmersión está sobradísimamente garantizada. Lo que hace la sentencia es acotar el espacio mínimo para la defensa del castellano, pero es una defensa de la lengua. Oiga, el castellano lo hablan 600 millones de personas en el mundo, no todos sus alumnos dependen de un consejero en Cataluña como pueden imaginar. Lo que se defiende son los derechos de las personas a usar esa lengua en libertad que es lo que la Generalidad de Cataluña persigue de forma asfixiante, de forma sistemática. Se multa a comercios si no rotulan en catalán, se ponen espías en los colegios para ver quién habla, quién no habla en catalán, se obliga a empresas para vender productos en Cataluña a etiquetarlos en catalán. Es una campaña sistemática, no a favor del catalán sino en contra de la libertad.









El apoyo de Bildu y Esquerra

Ese es el grandísimo problema que está en el fondo, que no es una cuestión de la lengua, que es una cuestión de libertad. Como era de suponer, los de la Generalidad ya dijeron ayer que no van a cumplir la sentencia del Supremo y ahora le toca al Gobierno de Sánchez hacer cumplir la sentencia de ayer, que no lo va a hacer como pueden imaginar. ¿Por qué? Pues porque este presidente vive de los votos de Bildu y de Esquerra que son los que le han garantizado la legislatura, se la garantizo ayer, un apoyo que nadie dudó nunca por más bravatas que el tal Rufián este suelte desde la tribuna. No, no tiene nada que ver con las cifras de los Presupuestos ni con las partidas ni si esto más o aquellos menos. Eso a los socios de Sánchez no les importa nada. Yo creo que a Sánchez tampoco, pero, bueno, a los socios de Sánchez no les importa nada. Lo que refleja el pacto de ayer es la buena salud de Frankenstein y, por tanto, la mala salud de la política en España. Ni Esquerra ni Bildu, son dos partidos normales. Esquerra es un partido que ha participado en un golpe a la legalidad democrática hace solo 4 años -bueno lo ha hecho más veces a lo largo de su historia-, y Bildu es el brazo político de quienes asesinaron a más de 800 personas. En cualquier país normal, presidido por un individuo normal, con algún principio moral y algún tipo de escrúpulos,ni Esquerra ni Bildu formarían parte de la gobernabilidad, serían dos excrecencias del sistema, dos granos de pus-qué estarían ahí porque tienen votos populares-, pero jamás formarían parte del Gobierno de la nación porque su presencia envilece la política. Pero Sánchez ha fiado su supervivencia política a los votos de esta gente, les ha elevado a la condición de partidos equiparables. Es que lo hemos dicho tantas veces que una vez más.

El acuerdo es sólido, sin intermediarios. Antes Iglesias hacía de correa de transmisión entre unos y otros, pero ahora es diréctamente Sánchez y el PSOE lso que se manchan las mano.

¿Tiene esto coste para Sánchez? Sí, claro que lo tiene. Vean las encuestas: “Sánchez consigue remontar de los 100 diputados”, está todo el día metido en la isla de La Palma porque no hay otro sitio en España que pueda pisar sin que la gente le abuchee. Esa es la realidad de su situación y del Partido Socialista. Las necesidades y las urgencias de este individuo, de este tipo, las van a pagar todos y cada uno de los socialistas cuando se tenga que enfrentar a las urnas. Cada día que mantiene ese pacto es un día que se aleja la posibilidad de volver a ser un partido hegemónico. Eso es renunciar la centralidad y miren da lo mismo cuáles hayan sido las condiciones, porque en el fondo es lo de menos si Nefix va a tener que doblar un cupo de películas al catalán o si los Mossos van a poder jubilarse 2 años antes (por cierto, ¿cómo se come eso con los planes de Escrivá de endurecer las jubilaciones anticipadas?).

Pero, bueno, esas son minucias, las condiciones son lo de menos. Lo de más es el conjunto de un proyecto político que solo busca romper la concordia y el régimen, por eso Bildu y Esquerra apoyan a Sánchez y al PSOE no le da vergüenza, ninguna vergüenza.

Y frente a este Gobierno de radicalidad, de arbitrariedad, ayer asistimos en Santiago de Compostela a una reunión, que en buena medida simbolizaba todo lo contrario. Ocho autonomías de eso que llaman la España vacía, gobernadas mayoritariamente por el PSOE, presentan una demanda común de cara la negociación de un nuevo Sistema de Financiación Autonómica. Estás autonomías, que hacen frente a problemas muy similares de despoblación, de envejecimiento y tal y cual, quieren que estas condiciones se tengan en cuenta a la hora de elaborar el catálogo de los servicios públicos esenciales. Hoy conoceremos algo de la reunión de ayer, nos lo contara el señor Fernández Mañueco.









La tanqueta de Cádiz

Y hay enésima bronca entre los socios del Gobierno ahora a propósito de la actuación policial en las protestas de Cádiz. El sector podemita del Gobierno – Ione tabarra y compañía-, con la vicepresidenta de Yolanda Díaz a la cabeza, ha criticado que la Policía haya utilizado una llamada tanqueta durante los enfrentamientos con los piquetes en Cádiz y ha pedido al ministro de Interior que no reprima las protestas (y estos y los de la parte socialista del Gobierno se han sentido muy ofendidos: “A nosotros nos están diciendo que reprimimos a trabajadores, pero, por favor, nadie, nosotros somos los que estamos con ellos”). Ya, ya, ya, ya.

La polémica se produce en medio de las protestas de los funcionarios policiales contra la Ley de Seguridad. Hay manifestación el sábado convocada Madrid y hoy ante todas las Delegaciones del Gobierno. A los policías se les desprotege ante actuaciones violentas como las que se están produciendo en Cádiz y más de uno de los que está ahí estará diciendo: “ Yo si pudiera me largaba y estos si quieren quemar la ciudad que la quemen”. Total al alcalde le parece muy bien y luego vamos a ver quién va a Cádiz a invertir un duro. Bueno esa es otra.









El fiscal Stampa

Y hoy el Consejo Fiscal estudia las quejas del fiscal José María Stampa contra las decisiones que adopta la Fiscal General Dolores Delgado que habría prolongado innecesariamente investigaciones sobre su persona para perjudicarle en su función profesional. El señor Stampa se encarga de casos, cuya defensa -en el otro lado-, la ocupa el señor Garzón que es el novio de la Fiscal General que perjudica al Señor Stampa. No me digan que ese escenario no es tembloroso. Buenos, Stampa no es el único al que le alargan innecesariamente las investigaciones, ahí está el Rey Juan Carlos”

